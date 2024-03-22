學弟來了…00944月配息ETF將募集！ 為什麼寧願犧牲殖利率也堅持要「動能」？

2024年農曆春節開紅盤，首先由台積電帶來驚艷，多頭行情更使得ETF強強滾，高股息ETF也成為投資人矚目的焦點。儘管安穩領息是不錯，但是根據統計，一般高股息指數並沒有明顯超越大盤表現喔，因為高股息指數只關心「股利」，卻忽略了「股價動能」。別忘了投資是賺兩種錢：股利、資本利得。

高股息是月配息還是季配息比較好，投資人普遍希望是「賺更多」更好，拿野村投信「臺灣創新科技50 ETF」（00935）為例，運用股價動能指標，追蹤指數從ETF上市掛牌以來，追蹤指數的含息累積報酬29.35%（2023/11/1-2024/3/15），是不是高過高股息ETF每年約6%的殖利率？相當於領到5年的股利了！

ETF重要的是指數的編制規則，是決定一檔高股息ETF是否具備長期競爭力的關鍵。野村去年發行的「臺灣創新科技50 ETF」（00935），指數特點是藉由動能「動能指標」，排除現價離52週高點最遠的10%股票，掌握強勢股才是賺取資本利得的重要關鍵。

野村投信再次重磅推出00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)，結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」篩選標準，首先來看一下指數特點：

1.成份股：台灣上市上櫃市值前300大股票（排除屬創新版及營建業者）。 2.流動性：剔除近1個月成交金額後20%企業。 3.成分股調整：每年5月看「確定股利」（追求股利資優生），11月看「預估股利」(鎖定股利潛力股)。 4.趨勢動能：搭配獨創「臺灣趨勢動能高股息指數」動能指標進行審核。 5.成分股檔數：50檔股票，個別成份股權重上限不超過10%。

由此規則所選出來的成份股，兼具股價動能及高股息，更有利於未來股價表現及股利發放。「動能指標」是00944指數的特點，目的是找出過去12個月維持強勢的股票（依據目前還原收盤價相對近52週相對高低點%）。

從下圖2個範例可以看出，「動能指標」篩選出的個股，在未來6個月續強或優於大盤表現的機率大。

資料來源：Bloomberg，2021/10/25-2023/4/30；大盤採台灣加權指數；股利率計算採該年股利總和/除息前價格。上述成分股係以標的指數選股標準回測歷史資料計算結果。

00944定位為高股息ETF，所以高殖利率很重要。臺灣趨勢動能高股息指數創新的「股利指標」，在每年5月份從「確定股利率高」的資優生中，率先卡位過去12個月維持強勢的股票；接著每年11月，會依照FactSet預估之每股盈餘X近3年平均現金股利發放率，提前預估隔年潛在股利率，相較傳統高股息指數單看歷史數據更具未來性。

來總結一下，00944指數特點是「動能指標」x「股利指標」。首先用「動能指標」篩選出有上漲潛力的股票，目的是賺取資本利得；接著再用「股利指標」，篩選出股利的績優生與潛力股。

「股利跟資本利得，我都要」是00944指數的特點，指數過去回測的表現，無論是「股息報酬」還是「價格報酬」，都勝過臺灣高股息報酬指數與加權報酬指數。(Source：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為2015/11/17-2024/2/29。)

總報酬 = 股息報酬 + 價格報酬，00944指數的「股息報酬」已經高人一等，更別說「價格報酬」也是遙遙領先。在必要時，「價格報酬」也可以當作股利發放的籌碼，所以00944的股利穩定度與殖利率，也有機會高人一等，因為追蹤指數的總報酬高人一等啊！

以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

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