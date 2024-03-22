股市高股息太熱鬧…去買相對安靜的債市更有搞頭？00679B與00751B選誰好

近期的ETF之亂，相信投資人一定很感同身受，似乎吃飯茶水間，沒有聊一下高股息ETF就顯得有點跟不上話題，解約定存投入台股ETF、房貸二胎也買台ETF，相反債券變得乏人問津，甚至長天期美債價格也在下跌中，難道00679B、00751B這些長天期的國債、投等債已經不能投資了嗎？今天就來解析一下，債券是否還值得投資。

現金充足 股市正夯

根據主計處統計，113年的國人超額儲蓄極為驚人，根據主計總處2月最新預測，今年超額儲蓄約達3.84兆元，將創歷史新高，較112年的3.31兆元大幅成長16％；預測113年超額儲蓄率為15.46％，為3年來新高，這代表國內資金充足實際上是非常充足的，國民儲蓄率遠大於國內投資率，從近期掛牌上市的兩檔高股息ETF，短短幾天募資規模都將突破千億就可以看出，實際上只要環境與市場氛圍夠熱，國內資金轉瞬之間就可以灌爆各種資產。

資料來源：財經M平方

無獨有偶，不只是台灣人瘋買股票、ETF，美國人也正在搶進股市，從上圖就可以看到美國散戶投資人的資產配置調查，從2022年股市正處低點開始，股票配置就開始緩步上升，近期又快要創下波段新高，同時現金與債券則持續走低，顯示出台美市場資金搶進股市的風潮。

當然，這樣的現象並不是因為投資人不理性的選擇導致，而是因為總體經濟環境正在逐漸改善導致，因為通膨下降、聯準會開始釋放出停止升息的訊號，同時投資 人也看見景氣復甦的訊號與AI帶來的科技衝擊，如今市場預期升息循環已經結束，將迎來下一次的降息循環，這些種種因素導致了股市的瘋漲，光是看台股這波漲勢，幾乎是從去年11月開始，連續上漲了快要五個月來到歷史新高，期間根本沒有看見像樣的回調就可以解釋，投資人是何等期待復甦週期與降息的到來，但凡事總有個「BUT」，經歷瘋漲的2024年，如今市場對未來的預期，是否與現實吻合呢？

通膨還能快速下降嗎？

資料來源：華爾街日報

從近幾個月的經濟數據來看，已經可以發現，通膨要像去年有猛暴性的下降空間已經趨緩，例如近期的PCE、CPI、PPI等數據，都顯示出經濟數據仍然強韌，美國正在經歷金髮女孩經濟的甜蜜時光，但反面來說強勁的經濟數據將會阻礙聯準會對降息時間點的判斷以及降息次數的決定。

資料來源:Bureau of Labor Statistics

尤其是觀察近期薪資通膨的問題，從薪資成長率的衰退來看，2022年的高峰值滑落至今已經進入一個趨緩黏著的狀況，這也直接造成通膨回落不如預期的現象，而市場以及投資人是否還能無懼通膨回落停滯甚至是反撲的跡象呢？

聯準會對焦降息次數

資料來源：彭博

本周即將迎來聯準會（Fed）會議，究竟2024年會降息幾次？回顧過去幾個月的變化，投資人從原先期待六、七次，每次降1碼（0.25個百分點），眼看通膨趨緩黏著、經濟成長仍強勁，市場已慢慢降低期待，主流看法與聯準會說法已經達成共識對焦為三次，這也同時反映在股市持續上漲中，因為人工智慧（AI）題材還熱得發燙，這也與下圖標普五百走勢與FED降息次數調整吻合，市場實際上忽略官員對利率落點的變化，無懼無懼再無懼。

資料來源：彭博

但是如今，市場已經出現聲響，認為聯準會今年降息的次數可能會從3次的共識下調到2次，若根據上次聯準會利率點陣圖來看，只要今次開會有兩位官員將下調利率預期下移，則降息中位數就會從3次降低到2次，這時不禁讓人懷疑，股市在此高位之時，是否還能應對通膨緩降、降息減少的狀況，是否還能依然堅挺的向上續攻不做休息。

停止升息到降息期間債券報酬率

資料來源：投信

那回頭來看債券，根據聯準會1月維持利率5.25%-5.5%不變，但在聲明中刪除了「任何額外政策緊縮」措詞，顯示這波升息循環應當是正式結束。對於未來降息時間與幅度，雖然沒有明確訊息，只表示要根據數據評估，不過可以預見，未來升息的空間實在不大，根據上圖來看，回測進入暫停升息到最後一次降息的平均報酬，長天期國債與投等債的表現都會有將近25.3%的表現，不失為面對高位風險時，股市之外的好資產配置。

資料來源：TradingView

尤其觀察上圖股價走勢圖，00679B與00751B雙雙因為通膨黏著與降息次數而率先減少回落，如今價格正好來到前期的低點，但投資人可以思考：「停止升息或是降息的格局是否改變了？」，答案當然是否定的，如今債券反映的是降息次數下降的風險，但債券與利率之間的大格局根本沒有改變，利用只要利率不升，債券要破底的機會並不高，投資人可以多多觀察股價的走法，若能適當時機介入便宜美債，不但享有4%以上的高殖利率，當降息真正到來，債券的價差利得將會相當可觀。

原文出處：股股知識庫＿高股息ETF之亂！債券ETF現在能投資嗎？

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