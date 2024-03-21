想吃00940千億資金豆腐 他要All in跟買2個股再賣
高股息ETF 00939、00940引發搶購潮，PTT網友觀察，00940十大成分股中，有七支個股漲幅超過3%，「可見市場中要吃豆腐的力量遠遠超過想壓盤的力量」，因此他打算先「All in跟吃中美晶或神基」，下週三、四、五選一天出場賣出。其他人建議，「現在就只剩長榮、神基、中美晶還下得了手」。
一名網友在PTT發文表示，00940還沒有入場、00939買盤已經差不多，他觀察，00940十大成分股在近日賣超包括中美晶、聯電等，另有七支個股漲幅超過3%，他表示，可見市場中要吃豆腐的力量遠遠超過想壓盤的力量，換言之，元大並不會全力砸盤來保940，無論是元大沒貨沒力，或是不管1700億資金死活，總之盈虧自負。
該網友說，00940必須在這幾天完成買盤，因此他打算All in其中的成分股跟吃，接著等到下週三、四、五選一天出場賣出。
該網友詢問「該選哪個標的？」他表示，先排除聯電和聯發科，一個太爛，一個太大炒不動，漢唐被關散戶搶不到，以線型來說，神基、瑞儀、群光的最漂亮好炒作，要賭大的可以買。群光超買太多天，一直追高，風險大。鈊象太貴買不起，且也超買多天。另神基還有蠻多空間可以漲。
該網友表示，「開盤價買入中美晶或神基，下周三、四、五選一天賣出，如果持有期間跌破5%出場」。
其他人則留言「基本上現在就只剩長榮、神基、中美晶還下得了手」、「你到底是買ETF還是在賭飆股」、「長榮還是可以買，他%數多，尾段夠大」、「漢唐可以買股期呀，股票被關股期可是正常交易的」、「現在才買都晚了」、「長榮跌停給上船還不上」、「神基也已經漲一倍了耶，不算低檔吧」、「反正聯電和聯發科別買，看10大明天哪個跌多，嘎進」。
還有人留言「我自己是挑了神蹟、漢唐、群光、中美晶、大象，明天看哪個有小跌就買那個」、「這時候還玩個股，小心被反咬」、「所以神基最多人買被盯很久了，不過這支很洗，要注意外資會出貨」、「外資真的很喜歡賣神基」、「看外資比例趨勢，怎麼感覺中美晶比較可能被倒貨」、「919就好了，簡單又easy。目前50張等抬轎」、「直接買919給940推啊，買939幹嘛」。
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