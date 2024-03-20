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破發是什麼？00939開盤就爆大量…且無大幅度「折溢價」問題！ 漲幅1.79％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。本報資料照
台股。本報資料照

統一台灣高息動能（00939）今天正式掛牌上市，開盤不到半小時，成交量已達27萬張，截止至9點29分，股價來到15.38元，漲幅1.79%。

且同時到統一投信的官網查看淨值比較，淨值為15.36元，溢價幅度僅0.07％左右，並無大幅度的折溢價。

投資人若有想於今日買進，務必在下手前先至信官網查看折溢價，每15秒就會更新，別買貴了追漲了！

00939為統一投信旗下首檔台股ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF，募集時就獲得市場熱烈響應。

00939追蹤之指數，透過精準卡位台股全產業除權息旺季，搭配除權息淡季的權重調整機制，將高股息與動能達到最佳平衡，讓投資人既能享高息，也能追成長。

00939還是配息百搭王，月配息及獨創月底領息設計，讓投資人可以用00939搭配月中領息的ETF，輕鬆組成雙周配甜心組合。

00939統一台灣高息動能 ETF 折價 月配息 淨值 溢價

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