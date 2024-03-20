若開紅盤00939破發機率不高？ 女子「溢價風險要注意」：該台股ETF是統一投信第一檔

上班前碎碎念系列

今天是00939掛牌上市的時間，完整成分股跟持股比重已經在統一投信官網揭露。

至於大家好奇的「破發」以昨天收盤的淨值來看是15.11，今天如果成份股沒有太大變動，應該是還好的。不過女子還是要提醒「折溢價」風險，尤其00939是統一投信第一檔台股ETF，跟造市商洽談的合作狀況還不確定經驗是不是足夠。

理論上，台股ETF女子覺得溢價在0.5%是極限，最佳狀況應該是0.3%以內。所以說這邊女子自己操作00939的策略會是：

1.假設IPO就有申購（成本價15元）今天幸運的開紅盤，並且「溢價大於1%以上」，女子自己就會考慮先賣出。原因是這表示造市商跟統一投信沒有控制好溢價，大於1%的溢價在台股原型ETF（也就是成份股都是台股、沒有槓桿），是很少見也不健康的，會一直讓造市商或大戶有套利空間而已。 2.IPO時沒有申購，今天應該買嗎？首先女子還是看折溢價，因為如同先前幾天女子說的，雖然在電價預期漲幅心裡，理論上滿多企業會受影響，但是台股資金動能還有餘裕，所以今天絕對不要一味追漲，務必在交易前先看統一投信公告的折溢價，每15秒會更新一次；溢價就要慎思而不是追漲。

00939即時淨值可以從統一投信官網查詢

回到國際市場

首先美股🇺🇸部分，市場雖然期待美國時間週三FOMC會議的消息，但美債殖利率開低（表示市場仍期待年中有機會降息），讓資金湧向股市，道瓊+0.83%、標普+0.56%、納斯達克指數+0.39%、費城半導體指數-0.94%；台積電ADR-1.30%。

日本金融市場則有三個重點：首先日本「春鬥」有好消息，日企此波平均加薪幅度大於以往，更有利創造日本民眾內需需求（因為加薪，大家消費力提升）；其次，日本央行BOJ宣布升息，對於股市而言原本應該是利空的消息，但反而帶動日經指數上漲超過千點，重新站上4萬點，並且美元兌日圓則又回到1美元兌150日圓的甜蜜價格。

對於日本企業而言，原本的利空消息（加薪增加企業支出、升息、貨幣貶值）反而成為「利多」，日本🇯🇵股市有機會再繼續創高，所以女子手上的日本基金目前是計劃長期持有的！

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