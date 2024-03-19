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00939淨值為15.11元明日掛牌上市！ 40檔成分股及占比曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。本報資料照
台股。本報資料照

統一台灣高息動能（00939）創下逾531億元成立的巨量規模，將於明日掛牌上市可直接在集中市場交易。

以00939淨值走勢來看，自8日起依序為：

15.00元（8日）

15.00元（11日）

15.00元（12日）

15.01元（13日）

14.98元（14日）

14.99元（15日）

15.07元（18日）

15.11元（19日）

就圖表看起來，推估應該為建倉的日期應該為13日。

明日上市前淨值已經來到15.11，對於有申購的投資人應該是件好消息。

00939成分股總共40檔，如下：

前十檔依序分別為

群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。

第11至40權重股依序為

聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%、世界0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%。

統一台灣高息動能為統一投信旗下首檔台股ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF。

選股透過精準卡位台股全產業除權息旺季，搭配除權息淡季的權重調整機制，將高股息與動能達到最佳平衡，讓投資人既能享高息，也能追成長。00939還是配息百搭王，月配息及獨創月底領息設計，讓投資人可以用00939搭配月中領息的ETF，輕鬆組成雙周配甜心組合。

00939統一台灣高息動能 ETF 月配息 淨值

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