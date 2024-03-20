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00929噴成飆股！他後悔「只加碼00919」 網讚：假高股息

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919、00929。本報資料照
網友討論00919、00929。本報資料照

ETF 2,000億元資金活水挹注，投信搭上順風車，連續兩日大買台股，投信19日買超台股金額279.76億元，一舉突破昨日的132.06億元，再創單日新高，而00919、00929也開始填息、除息，亮眼表現讓投資人相當滿意。PTT網友直呼「00929噴的跟飆股一樣」，後悔沒有持續買進。

00919在19日填息，1填息幅度逾4成，30萬名股東同樂；00929除息首日股價翻漲，順利填息，每股配發現金股利0.13元，年化殖利率超過7%。

一名網友在PTT發文表示，他在00929股價17元時因為認為股利太低，必須買大量才划算，因此當時他只有加碼買進00919，想不到現在00929股價一路往上噴，讓他相當後悔。

其他人則留言「就算沒有再投入，也代表領出來的不是本金當然開心」、「飆太快，本來想慢慢買」、「929可是垃圾中的垃圾，垃圾中的霸主呢」、「舒舒服服，賺股利又賺價差」、「929噴的跟飆股一樣」、「假高股息，讚」、「這麼多人沒賺到眼紅啊」、「某些人越酸人家越漲越多」、「管他是不是龐氏，維持得住就好」、「還在左手換右手，配息不知道都領幾次了，現在賣價差也賺了」。

還有人留言「價差利息都賺到」、「為什麼填息就那麼high啊」、「你知道0050這幾年都秒填息嗎」、「以後還有更多etf，不用怕」、「沒風險一直賺」、「熊市都不會來，高股息股民一片和樂融融」、「有人韭而不自知，還沾沾自喜，時間久了才知道誰是對的」。

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