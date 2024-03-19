三原因不買00940！月薪8萬軍官改推「這檔」：未來有衝擊改變

高息ETF夯，近期延燒的「00940風暴」，讓金管會不得不高度警戒。一名年僅23歲的網友表示，原本對00940發行價僅10元相當心動，但最終因為三考量，還是決定把資金轉往主打低碳的00923。

該名網友在Dcard發文，他的職業是軍官，月薪約76K～80K，目前手握7張00878，去年10月看到主打月配息的00929，也買了一些，而近期橫空出世的00940主打巴菲特邏輯選股同樣採取月配，因發行價僅10元，也讓他相當心動，不過在仔細思考後，原PO還是決定把資金投給00923。

他也整理出三點改變心意的理由，一、00940成份股大多已在高點，未來兩、三年可能領了息賠了價差。二、月配息對他的生活影響不大，反而配息的頻率越高，被內扣的次數又變多。三、換湯不換藥，00940跟00919成份股雷同，雖後者價格現在較高，但00940其實只是發行價壓得低，成份股股數並沒有比較多。

原PO強調，最後之所以將資金轉往00923，是因為這檔主打低碳產業，必然是未來的趨勢，「碳金時代一定在我40歲前會有很衝擊的改變，因此下定決心好好存這檔」，他也說，目標是年底能存滿20張。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「目前923、929完全跟你一樣的想法，940月配息突然身邊一堆人在討論，連沒有在碰股票的也來問，但我還是覺得月配息，一檔929就好了」、「923買就對了」、「存股多年的我，0050、006208、00923目前各5張，也沒像你研究那麼多，反正有錢就丟，一定會看到成果」。

也有人建議，「年輕的話就006208無腦買就好了，認真」、「如果未來低碳進入前50，那006208的成份股就會換成這些低碳」、「依照眾多達人分享，年輕人還是以市值型為主，我自己都有買，但是市值型與高股息型的比例，大概10:1」。