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00857B過去降息期間漲幅高達近24％！ 專家曝買進三理由：避險低風險且上漲空間大

聯合新聞網／ 張家麒
台股。(聯合報系資料庫)
台股。(聯合報系資料庫)

在2023年的富人報告當中，那些資產超過100萬美元的人，會拿26％投資股票，而17％則投資於債券。

好好理財專欄主編Marra表示，一般人對債券市場比較不熟悉，但其實世界上最大的市場就是債券市場，市值高達133兆美元，比股市還要大！

那小資族怎麼參與債市？Marra說明透過購買債券ETF，也就是等於購買了一籃子債券了。

且2024年可以特別研究美國公債ETF，原因有三個：

1.避險需求

股市多頭許久，怕大跌的話加入債券可以避險。

景氣反轉下跌的時候，為了降低企業借錢的成本，美國聯準會會降息，降息的過程，美國公債殖利率也會下降，債券的價格就會上漲。

所以當股市表現不好，資金流動帶債市，如果有配置債券，就會起到避險作用。

2.風險較公司債小

風險相較公司債較低，美國公債是美國政府發行的，信用良好，風險比企業發行的債更低。

3.上漲空間大

投等債、投等金融債，以及美國長天期公債，相較的話，在前三次降息期間，平均漲勢最佳的就是「美國長天期公債」。

那台灣有沒有投資美國長天期公債的ETF呢？

Marra表示像是永豐20年美公債（00857B），追蹤的是ICE 20年期以上美國公債指數，持有的都是到期日大於等於20年的美國公債。

在2019年8月至2020年3年的降息期間，漲幅有23.87％。

00857B去年四季的配息率，平均有4.73％，是同類ETF中最佳；今年首次配息更是來到將近5.5％的水準。

是一檔非常適合有想要做避險或降息的投資人的債券ETF！

00857B永豐20年美公債 債券ETF

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