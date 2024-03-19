00940未上市規模1750億飛越00929成第四大！ 專家曝為何市值型熱門不及高股息原因
00940募集結果出爐，募集5天得1750億，直接飛越了00929，成為台股第4大高股息ETF。
目前台股高股息有「5虎將」，以規模排序分別為：
1.元大高股息（0056）：2728億
2.國泰永續高息（00878）：2633億
3.群益精選高息（00919）：1778億
4.元大台灣價值高息（00940）：1750億
5.復華台灣科技優息（00929）：1583億
5虎將規模合計破兆元，達10472億。這還不包含另外10檔規模從100億到500億的商品。
反觀最具代表性的市值型ETF，0050加上006208，規模僅僅3800億，如果再加上類似的00692、00850，也才4200億左右。
到底為什麼0050掛牌超過20個年頭，也確實用20年實際走勢告訴投資人：拉長時間來看，持有市值型ETF有機會翻1倍、翻2倍。投資人依舊不買單？市值型ETF依舊賣不贏高股息？
其實股添樂他娘就曾針對這個問題為全體股民找到一個合理的解答。
她說：「10年漲1倍？我有幾個10年？漲1倍是你開心，又不是我開心，倒不如穩穩配息，老娘刷本子看的到錢最開心！」
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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