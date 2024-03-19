快訊

獨／4G 499不限速吃到飽又來！只有3天全台都有 說「通關密語」再多送禮券

林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了

考生注意！繁星推薦第1到第7類學群放榜 上午9時起查榜看這裡

00940未上市規模1750億飛越00929成第四大！ 專家曝為何市值型熱門不及高股息原因

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

00940募集結果出爐，募集5天得1750億，直接飛越了00929，成為台股第4大高股息ETF。

目前台股高股息有「5虎將」，以規模排序分別為：

1.元大高股息（0056）：2728億

2.國泰永續高息（00878）：2633億

3.群益精選高息（00919）：1778億

4.元大台灣價值高息（00940）：1750億

5.復華台灣科技優息（00929）：1583億

5虎將規模合計破兆元，達10472億。這還不包含另外10檔規模從100億到500億的商品。

反觀最具代表性的市值型ETF，0050加上006208，規模僅僅3800億，如果再加上類似的00692、00850，也才4200億左右。

到底為什麼0050掛牌超過20個年頭，也確實用20年實際走勢告訴投資人：拉長時間來看，持有市值型ETF有機會翻1倍、翻2倍。投資人依舊不買單？市值型ETF依舊賣不贏高股息？

其實股添樂他娘就曾針對這個問題為全體股民找到一個合理的解答。

她說：「10年漲1倍？我有幾個10年？漲1倍是你開心，又不是我開心，倒不如穩穩配息，老娘刷本子看的到錢最開心！」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息

延伸閱讀

為何要選擇00857B？美國公債20年都一樣 專家：有較大機率買到「便宜的」

00919不敢追那選一年多配兩次的00930！成分股最多的半導體 配息不輸人今年股價恐更飆？

玉山金（2884）股利全部換算成現金…殖利率有6％！ 專家：配息政策改變配現金大於股票

00940過熱往後ETF募集要設上限？ 女子：若真的額度控管代表政府限制資金入股市

相關新聞

00940未上市規模1750億飛越00929成第四大！ 專家曝為何市值型熱門不及高股息原因

00940募集結果出爐，募集5天得1750億，直接飛越了00929，成為台股第4大高股息ETF。

00940過熱往後ETF募集要設上限？ 女子：若真的額度控管代表政府限制資金入股市

投資國內股票的ETF如果需要控管額度，那不就表示「政府限制資金投入股市」嗎？

為何要選擇00857B？美國公債20年都一樣 專家：有較大機率買到「便宜的」

目前還是投資美債ETF的好時機嗎？理財達人怪老子認為答案很簡單，遲早都要降息的，何不現在買！心態上用以配息為主，價差為輔，就可以讓風險降到最低。

00919不敢追那選一年多配兩次的00930！成分股最多的半導體 配息不輸人今年股價恐更飆？

一檔低調，但今年以來在高股息ETF含息報酬排名幾強的，那就是永豐ESG低碳高息（00930），今年以來至3月11日截止，含息報酬為10.56％。

元大台灣價值高息（00940）募集1,748億元！ 確切金額可望於今日揭曉

元大台灣價值高息（00940）尚未掛牌旋即造成金融市場大轟動，市場高度好奇募資金額到底多少？成為近日市場熱議焦點。金管會...

00919準備配息 每季殖利率都10%！ 搭「這2檔」月月配還能分散風險

00939、00940掀起ETF募集熱潮，高股息ETF受益人與規模也持續攀升。截至3/8為止，今年以來17檔受益人增加46萬8835人、規模增加1773.32 億元，總受益人來到434萬8863人、總規模1.03兆元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。