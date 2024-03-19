00940過熱往後ETF募集要設上限？ 女子：若真的額度控管代表政府限制資金入股市

上班前碎碎念系列

回顧美股收盤的狀況，NVDIA發佈了新一代的晶片GB 200，採用台積電4奈米製程；而另一方面，Google和Apple則正在協商讓Google Gemini爲iPhone提供AI服務。

這些消息都激勵了美股在開盤時科技類股有一波漲勢，不過在美債殖利率仍高的情況下，漲幅有所抑制，主要指數表現：道瓊+0.20%、標普+0.63%、納斯達克指數+0.82%、費城半導體指數平盤；台積ADR+0.16%。

而今天的重頭戲，是稍晚日本銀行BOJ發布的利率政策，以及週三FOMC會議結果。昨天日經指數在等待的同時仍然大漲千點，可見日本股市仍有期待空間。

很少看政治新聞的女子，最近有觀察到立法院財政委員會的質詢議題，有些委員不斷詢問金管會「是不是要針對投資國內股票型ETF設定募集上限？」

說真的，不清楚背後是代替誰發言的，但是投資境外的ETF因為涉及換匯問題，所以額度是需要經過中央銀行控管的；投資國內股票的ETF如果需要控管額度，那不就表示「政府限制資金投入股市」嗎？

不知道那些委員們問這種問題，究竟背後的盤算是什麼。大家經歷COVID看了美股台股的表現，以及日股近期的表現，應該不難發現高點是持續創高的，有人用「資金派對」來形容，或許偏悲觀，但從女子的角度來看，目前資金仍在美國居多，但美國啟動降息後，亞洲股市勢必會迎來另一波資金挹注，而這些所謂的外資去處，自然是去股市了。

因此女子分享自己投資台股跟日股的經驗，仍然還是保持審慎樂觀的。

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