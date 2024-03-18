00929股價破了21元…這檔就像私藏的提款機！ 她：當初一堆人說不會過20

一檔ETF扒三層皮，用到極致賺錢賺到翻，我的00929神不知鬼不覺搭上千億抬轎話題。

有觀察到嗎？通膨影響我們最多的除了實質的物價，還有工作量的增加。因為通膨，什麼都漲，租金、公司電費、勞保等人事成本都增加，老闆只能儘可能的不加人，默默增加同仁工作量，好儘可能維持獲利。（以上是雪倫揣測，如有雷同，純屬人性及商業洞察）

人有習慣性跟惰性，在這樣的情況下，即使有怨言，超想FIRE老闆！也只能暗中打算，有說中你的心情嗎？

怎麼樣神不知鬼不覺FIRE老闆，讓你離職職場時走的漂亮就要看股魚老師的新書「一本搞懂ETF」。

這本書裡有幾個較少人談到卻重要的部分，像是把一檔ETF扒三層皮用到極致，這三層皮有股利、資本利得、借券書裡有詳細說明，讓你光靠ETF就可以躺著賺。

對於二萬高點不敢買，萬三空頭更不敢買的朋友，怎麼做？這本書也有解答。

雪倫以00929為例，去年12/15開盤價19.85元，不少人說：「快20元了，不會過20元，快賣！」也有人說：「股價這麼高，不能買，買了會套，而且現在外資都在賣！」

有好幾位雪友私訊雪倫會不會賣00929，雪倫都是回「不會賣！目前沒有賣的理由，我打算長抱一段時間。」

雪倫投資偏保守，我喜歡穩定，可以預期，所以下意識會避開波動大或是無法掌握的事情。

00929就像我私藏的提款機，它能夠提供每月穩定現金流是在初期指數設計就加了二個出息機制：

1.排除景氣循環股 2.股利穩定性（平滑機制）

加上雪倫蠻認同00929成分股，這是我現階段會長抱的原因。

最近又很幸運，搭上高股息千億抬轎的話題，光看到這幾天股價上漲就覺得開心。

回想今年1/18當00929跌到18.28元時，有人說：「00929不行了。」

今天3/18 00929收盤價21.03元...

如果你從申購持有到現在不含息的報酬高達40% 如果你在1/18低點買進，不含息的報酬高達15%

這還不含每月能領的0.11-0.13元的利息。

看了讓人流口水吧？其實這一切只是不要光想不做、不要等，不要等股價跌下來再買，不要等錢多一點湊整張再買，因為我們無法預測股價，最好的方式，還是雪倫常提的用定期定額、分批布局，等下跌時再加碼。

找理由減肥，沒效！ 投資找理由，沒用！

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