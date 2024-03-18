超額儲蓄炒熱ETF 立委：需防流入房市

台灣去年超額儲蓄突破3.3兆，如今大量搶進ETF市場！立委們18日於立法院指出，台灣游資過多、定存利率低等狀況，擔憂未來游資會進入房市，房價恐再度攀升。央行副總裁顏宗大表示，都會針對房地產討論，但今年是否還有打房政策，還需要看理事會的決定。

超額儲蓄上看3.8兆

郭國文說，游資過多時候，ETF就是重要的投資工具，但金管會報告僅針對ETF，但沒有談到如何適當引導游資走向。他指出，去年超額儲蓄是3.3兆，今年更上看3.8兆，雖然央行認為「從銀行端來看，沒有資金過剩」的狀況，但重點民間資金確實有過剩的現象，否則不會有ETF的熱潮。

他提醒，受到地緣政治等因素影響，台商回流資金至今已經高達3351億元，2019年法案規定，台商匯回資金，原則上不得投資不動產，因此設計了五年閉鎖期，如今即將解限，未來恐更多資金回投入民間，央行有何因應？顏宗大表示，這現象跟大幅度順差也有關係。

擋游資入房市

國民黨立委王鴻薇表示，現在市場游資過多，外界擔憂資金會不會流向房市，請問央行2024年還有新的打房措施？顏宗大回應，每次央行理事會都會針對當年的房地狀況進行，但有無具體政策要由監事會決定。

郭國文說，為何ETF會如何興盛，一部分就是我國平均定存利率才1.59%，扣到通貨膨脹率幾乎是負利率，所以就會投入相對放心的金融商品，金管會不斷警告「羊群效應」、「過熱」同時，也坦承ETF透明度高、分散風險、適合長時間持有，為何要恫嚇投資者呢？

金管會主委黃天牧回應說，日常監理發現，許多投信業者沒有讓消費者理解ETF正確的資訊。郭國文打斷說「你警告的對象應該是投信，不是投資人！」黃天牧回應說，投信公司要理解客戶，客戶也要理解商品，所以投信公司有責任告訴消費者配息來源與方式。

不會訂募集上限

針對金管會擬設ETF募集上限的說法，郭國文質疑，市場游資過多的狀況，好不容易有個ETF，甚至還要祭出投資上限。黃天牧表示，金管會從頭到尾都沒有提過設限，更沒有量的限制，只有希望讓投資人知道產品的風險與資訊。

王鴻薇也提問說，「你們會不會訂（ETF）募集上限？」黃天牧，目前沒有。王鴻薇再提問，「ETF一檔吸金那麼多，不準備未來定一個募集上限？」黃天牧再回應，現階段沒有這個想法，更關注網紅行銷的狀況。

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