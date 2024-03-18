4個台灣人中有一位持有ETF…2萬點能買進嗎？「股市漲跌無法預測所以也沒有答案」

你知道月配息ETF並沒有保本，也沒有保證高配息嗎？

ETF（Exchange Traded Fund）指數股票型基金到底是什麼？

ETF（Exchange Traded Fund）中文全名為指數股票型基金，透過追蹤市場上的主要指數，買進並持有一籃子股票，能夠降低單純持有一間公司，遭遇股票大跌時的風險。

例如：0050追蹤台灣50指數，一次持有全台灣市值最大的50間公司，希望能夠複製全台灣前50大公司的市場表現，VOO追蹤S&P標普500指數，持有美國最強的500間公司，希望能夠複製美國500大公司表現。

ETF沒有辦法保證保本獲利，投資一定有風險，基金投資有賺有賠！

買股票能夠保證保本保證獲利嗎？答案顯然是不行。

ETF一次幫你買進一籃子股票，顯然也沒有辦法做到保證保本保證獲利，今年台股正式突破2萬點，讓不少原本還在觀望階段的投資人，紛紛捧著鈔票準備進場，甚至在網路上出現不少關於解定存、甚至借貸購買ETF的相關新聞，知美沒有辦法預測股市未來的漲跌，所以沒有辦法告訴你現在應該買進還是賣出，但是可以幫助剛進入市場的觀眾朋友好好了解，到底什麼是ETF，持有ETF的目的到底是什麼？

高股息ETF，一次幫你買進30~50檔配發高息的股票！

高股息ETF，透過「過去」、「現在」、「未來」...等配息表現，加上追蹤指數額外的選股邏輯，幫你挑選出30~50檔能夠配發出高息的股票，因為持有的是一籃子股票，而每一檔股票能夠配發出多少現金股利、股票股利，跟當年度的企業營收有關，所以今年、明年、後年能夠配發出的年度配息率，到底是6%、7%、8%、9%、10%沒有人可以保證。

簡單幫大家整理，到目前為止的小重點：

1.ETF指數股票型基金，透過追蹤指數買進一籃子股票的方式，能夠降低單一公司、單一產業的表現影響，分散投資風險，挑選追蹤市場上主要指數的ETF，長期持有能夠複製長期的市場表現。 2.ETF並沒有保本也沒有保證能夠年年配發高配息，單純持有一間公司股票，會遭遇股價上漲、下跌，營運狀況好配發高息、狀況不好不配息，持有一籃子股票的ETF也是如此，ETF價格究竟是上漲還是下跌，配息高或低，通通由持有的一籃子股票決定。

結論

ETF就是幫你買進一籃子股票，投資一定有風險，基金投資有賺有賠。

知美自己，每個月定期定額購買ETF，已經持續1年多的時間，自己本身也是ETF的長期追隨者，今天分享的文章內容，是想要讓剛進入ETF市場的觀眾朋友快速了解，ETF到底是什麼類型的投資商品。

知美為什麼會選擇ETF當作主要投資商品，因為ETF除了能夠幫忙買進一籃子股票，還會定期審核幫忙剔除不符合指數選股邏輯的成分股，對於沒有辦法每天分析企業財報的上班族來說，算是相對比較簡單的投資策略。

為什麼選擇長期定額定額當作主要投資策略，因為不論遇到市場大漲、大跌都可以有餘裕去面對，面臨大漲，就繼續定期定額跟著市場共同慶祝，面臨大跌，就繼續定期定額降低持有成本，等待後續微笑曲線發揮功效。

所以台股兩萬點還可以買ETF嗎？就看你相不相信挑選的ETF選股邏輯，能夠長期幫助你累積資產獲得報酬。

投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

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