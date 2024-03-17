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00919真有這麼神？年化配息率破10％ 她決定實測一年：交易日無腦買進30股

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

市面上高股息越來越多，月配季配打造時時刻刻都有領錢的機會。

但是高股息真的好嗎？真的都是利多狀態嗎？

抱持著質疑與好奇及實驗家精神，我決定自己投身也來實測看看是否有影（台語）。

研究完各家戰士，決定拿群益台灣精選高息（00919）做實測，理由是年化配息率竟然衝破10%，到底是否真的有料我們實地走一遭。

莎莉的投資策略很簡單，不論漲跌基數維持30，逢漲只買30股逢綠依照心情隨意加碼。

為什麼選擇基數30？理由很簡單不影響我其它標的投入，又能小錢實測看看也算是兩者兼具！

一年後一起開箱這檔高股息，到底是否真的有料？

莎莉碎念時間又來了：身為一個成熟理性的投資人，都應為自己的投資策略負責任，此實測單純莎莉公開實驗分享，並非任何投資建議喲！請大家要獨立思考，最後祝福投資路上大家都能順順利利。

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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