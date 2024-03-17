00919真有這麼神？年化配息率破10％ 她決定實測一年：交易日無腦買進30股
市面上高股息越來越多，月配季配打造時時刻刻都有領錢的機會。
但是高股息真的好嗎？真的都是利多狀態嗎？
抱持著質疑與好奇及實驗家精神，我決定自己投身也來實測看看是否有影（台語）。
研究完各家戰士，決定拿群益台灣精選高息（00919）做實測，理由是年化配息率竟然衝破10%，到底是否真的有料我們實地走一遭。
莎莉的投資策略很簡單，不論漲跌基數維持30，逢漲只買30股逢綠依照心情隨意加碼。
為什麼選擇基數30？理由很簡單不影響我其它標的投入，又能小錢實測看看也算是兩者兼具！
一年後一起開箱這檔高股息，到底是否真的有料？
莎莉碎念時間又來了：身為一個成熟理性的投資人，都應為自己的投資策略負責任，此實測單純莎莉公開實驗分享，並非任何投資建議喲！請大家要獨立思考，最後祝福投資路上大家都能順順利利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言