ETF規模養大 專家：風險更集中

元大投信發行的台股ＥＴＦ○○九四○今天截止申購，由於賣得太好，受理申購的券商擔心無法在時限前完成作業恐引起客訴爭議，除了元大證券昨天公告提醒投資人，無法保證新開戶者能如期完成申購之外，台新證券、兆豐證券也陸續公告截止收單，群益證券昨晚公告申購人資料若不正確，恐無法在期限內完成申購，連同先前的玉山、富邦證券，已有六家券商發出相關公告。

市場估計，○○九四○的規模至少有一千五百億元水準。

ＥＴＦ申購爆棚，專家表示，除了股市的集中度風險變高之外，投資人「團進團出」的風險也更大。

首先，投資人會直接「超前部署」，去買ＥＴＦ的成分股，且由於ＥＴＦ的發行者現在都會每季，或每半年揭露一次成分股，將導致投資人「集體上下車」的效應擴大。

證券業者說，尤其是最新的成分股揭露公告之後，被刷下來的個股，經常就會成為集體賣股的標的。

也有金融圈人士指出，隨著ＥＴＦ的規模擴大，若ＥＴＦ沒有在標的上更分散，同樣會使風險更為集中。

尤其是現在熱門的ＥＴＦ規模都在數百億元之譜，未來ＥＴＦ的規模勢必繼續養大，例如這次募集的○○九四○創下兩天內千億元行情的紀錄後，已成為繼○○五○、○○五六之後，國內最新一檔千億級的ＥＴＦ，尤其台股氣勢正旺，更將使台股ＥＴＦ規模加速壯大。

投顧業者認為，近期兩檔ＥＴＦ買氣熱爆，其實是因為推銷話術，導致投資人對百分之八點八的年報酬率產生誤解。過去三年，台股大盤從八千五百點漲到兩萬點，單看這三年來的業績當然很厲害，但拉長十年來看呢？假設大盤指數從兩萬點回檔至一萬七千五百點，下跌兩千五百點，跌幅雖然只有百分之十二點五，但「體感跌幅」一定有五成。

不過，倒也不必擔心台股ＥＴＦ泡沫化，金融業者表示，台股股票型ＥＴＦ規模從二○○三年的○點○三兆元成長至今年一月的一點四五兆元，占市值比重由百分之○點三成長至百分之二點五六，二月更一舉突破一點五兆元。

美股股票型ＥＴＦ規模從二○○三年的○點二兆美元，成長至去年十二月的七點六兆美元，市值占比從百分之一成長至百分之十六，台股ＥＴＦ市值占比和美股相比，簡直是小巫見大巫。