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瘋搶ETF 央行示警「羊群效應」

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導
央行總裁楊金龍表示，瘋狂投資ETF已見羊群效應。記者林俊良／攝影
央行總裁楊金龍表示，瘋狂投資ETF已見羊群效應。記者林俊良／攝影

近來國內兩檔新募集的ＥＴＦ（指數型股票基金）引爆一波投資熱，金管會官員昨天表示擔心兩件事，分別是隨ＥＴＦ檔數增加，會否出現成分股過度集中問題，其次是投資人是否確實了解商品特性才進場。中央銀行總裁楊金龍昨天也說，投資人要小心「羊群效應」。

近日募集的○○九三九、○○九四○兩檔ＥＴＦ吸金逾千億元，成為新一波「全民運動」，不僅金管會官員、央行總裁楊金龍雙雙出面示警，立法院財委會也安排下周三（廿日）邀金管會主委黃天牧針對ＥＴＦ熱潮進行專案報告，屆時是否祭出新一波降溫措施引發關注。

楊金龍昨在立法院財委會備詢指出，ＥＴＦ有助漲助跌風險，現在大家都上去，但長久也會有波動，變成「大家都一起上去，大家一起下來」，只要是投資都會有風險。楊金龍說，金融市場容易有群眾效應，大家一窩蜂、就像羊群一起跳下去，提醒投資人要特別留意相關風險。

央行官員表示，「羊群效應」也稱為群聚效應或從眾效應，經濟學常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類也有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應；這種情況在金融市場尤其常見。

而針對這一波ＥＴＦ申購潮，外傳金管會評估設置募資上限，金管會證期局主秘尚光琪昨說，降溫ＥＴＦ的方式有好幾種，不見得要設置上限。她表示，持續注意市場和商品發展狀況、指數編製的方式，以及對市場影響，會是評估是否設上限的三大考量因素。

至於ＥＴＦ申購過熱問題，尚光琪則點出憂心的兩大重點。她說，ＥＴＦ的指數成分股很多是重複的，當ＥＴＦ愈來愈多，就會有成分股集中度過高問題；其次是擔心投資人不了解商品的本質及特質而貿然投資，這也是金管會最擔心的。

尚光琪指出，近幾年國外ＥＴＦ的成長沒有台灣這麼快，即使當前的ＥＴＦ投資被稱為過熱，監理的手段並非只有設上限，仍要多方的考量，尤其參考國外的狀況，及台股發展來做管理措施。目前國外並未有訂定上限的作法，針對這種被動型ＥＴＦ的商品，會參考國際上的管理，首先產品要透明化、資訊揭露要完整，且必須遵守銷售行為準則規範，若未依法銷售，依法罰鍰將從六十萬元起跳，最高罰三百萬元。

尚光琪也說，業者必須作好ＫＹＣ（認識客戶）；監理措施方面，也將加強ＥＴＦ審查，資訊揭露及廣告行為規範，揭露收益分配組成項目，且要提醒投資人相關風險。

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