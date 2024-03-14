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00915豪發0.72元…是左換右手？ 專家：已經填大半且過往平均28天快速填息

聯合新聞網／ 阿格力
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

00915提早填息不說，單日漲4.14％

來聊聊月初3月2號才在粉專講去年高股息ETF績效第一名的凱基優選高股息30（00915），今年將在3/18（ㄧ）配發0.72元現金股利，最後參與除息的買進日是3/15（五）。

當時不曉得為什麼有一堆人說什麼還沒填息之類的，因為實際上早已填了大半。結果到今天才僅八個交易日，00915上漲了3.53元，光今天就漲了4.14％。直接把三月要配發的0.72元都提早填完了（對既有股東來說），股價新高。

還沒除息就「股利」跟「價差」雙主修，無敵大麥克兩倍料的感覺。

過往填息速度快

攤開過去四季的填息紀律，平均只花了28天就填息，所以我每次講高息ETF股利如何，來回本次又還沒填息的人，我只能說真的很短視，缺乏格局。就算我們存的是個股，有時候也要一段時間才填息，重點是一整年或幾年下來的報酬才是最重要，不要季配息還沒填的時候，就急著說「可是還沒填」。

成分股後人抬轎

近期有蠻多新高股息ETF上市，很多人一定有疑惑那新舊怎麼選，我只能說比較確定的是「新會拉抬舊」。舉個實際的例子，00915前十大成分股中的鈊象（3293）已飆漲到1,165元，我觀察新募集的其中一檔高股息的前十大中也有鈊象，那這不就代表屆時掛牌要買成分股時，會讓原本持有此股的ETF雨露均沾嗎？這樣的例子不勝枚舉，如同為前十大成分股的電池廠新普（6121）今日漲停和封測龍頭日月光投控（3711）過去一個月就大漲16.97％，這些也都是新高股息ETF中的常客。所以新的ETF如果要購置成分股，那已發行的高股息ETF前輩會受惠。

季配息其實很好

目前月月配是趨勢，投資人也很愛，但我覺得季配息其實也有其好處。以一般小資族來說，00915這次股利要領到被課二代健保補充稅2.11％（單次股利兩萬以上），要持有27.77張以上才會達到門檻，對多數人來說也相當夠存。季配息相較於月月配，在手續費上也相對低。

新一代的高股息ETF其實績效表現的很不錯，原因就是除了股息的條件外，增加了很多篩選標準。像00915選股池是上市櫃市值前三百大選出三十檔，基本上已經是菁英，篩選標準又有ROE、ROA等重要指標，如果近126日報酬太爛也會排除（可能會是股價反應未來產業堪憂的原因，來排除如景氣循環股）。再加上對單一產業設立權重15％，以及單一個股8％上限，能在產業多元性與個股分散風險上起作用。

總結來說，00915是阿格力覺得選股邏輯相當好的ETF，難怪去年含息報酬六成，高居高股息ETF績效之冠（過去績效不代表未來，但可驗證ETF選股）。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00915凱基優選高股息30 填息 季配息 成分股

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