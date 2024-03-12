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00918聲量不及00919明明績效很不錯！ 專家：舊的不會比較差

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

00918最近即將除息了，每單位配0.7元，換算下來年化配息率約12%，算是非常大方。

上週我接到一位00918的鐵粉詢問，是不是能代替他向投信公司建議，將00918的配息時間調整為1/4/7/10月？

他的理由是，目前的3/6/9/12可謂「死亡之組」，該組別有00919、又有00915。00918績效明明不錯，聲量卻遠不如另外2檔，光芒都被搶走了！他認為更改配息月份，才有助於00918提升曝光度，讓更多股民認識，或進而納入投資組合。

其實客觀來說，無論是00919、00915、00918，它們都是掛牌不滿1年半的商品，到底誰比較好？誰才是長線最優選？我會偏向起碼累積3年以上的數據再來判斷

畢竟這3檔ETF誕生的時間點，恰恰好都是接近台股13000點，這段期間台股一路直上2萬點，所以每一檔績效都很驚人。但是往後空頭時期是不是也能維持同樣前段班的績效表現？這也是我不會這麼早下定論的原因。

00918這檔ETF，它的核心編制規則是以近4季EPS*近3年股息發放率，找出預期高股息的股票，再用歷史填息率遞減排序，然後以股利率+市值分配權重。

這樣挑出來的股票能不能年年跑贏大盤我們很難下定論，不過可以篤定股息殖利率應該都會是前段班。

另外這樣挑出來的股票，按理基期也不會太高，所以真的遇到空頭，我認為跌幅應該也有限。

另外我們現在也能明顯發現，高股息的股票買來買去都是這些股票，差別就在於每一檔成分股的比重差異而已，新的不一定比較好，舊的也不一定比較差。

尤其最近幾檔新掛牌的ETF商品，募集規模都不小，既然資金最終也是買這些股票，某方面也會形成ETF彼此拉抬的情況。

所以最近我身邊很多朋友都打算賣掉手上獲利部位的ETF，轉而買進新發行的低價ETF，我都會建議他們再多擺一段時間、再多觀察一段時間，或是同時持有，搞不好接下來一段時間，表現都會很不錯。

一檔ETF熱不熱門不一定和它的表現有正相關，關鍵還是這些ETF的編制規則，以及它們買的股票，如果要鎖住最高的殖利率，這檔算是非常符合需求的選擇。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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