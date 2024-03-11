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00919擁真實力可全年皆配0.61元！ 專家讚「能力無可挑剔」：漲到28元股利率還可維持8.7％

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

00919季配調高到0.61元，今年能配幾次？

因為2月以來00919價格不斷創高，規模在3/8達到1655億再創成立來新高，正式攻上全台股ETF規模的第四大，前面只剩下0050 0056 00878了，繼續往下一個等級二千億前進！而且00919前三次季配都已經完成填息，投資人是真正的股息價差雙賺。

面對最近月配新兵一檔接一檔，00919第一季開出0.61元已經超乎我們原先的預期，不但連續四季都扛住了10%股利率，同時也兌現了去年喊出「未來四季不低於0.54元」的配息政策。但0.61元究竟可以持續多久？我想關鍵還是在今年6-8月除息旺季的息收。

00919在去年12月已經為2024先做了第一波換股8進8出，今年5月即將進行最後的整兵備戰。先不論919最後會端出什麼陣容來參加今年的除息，如果以投資組合整體的殖利率來反推，我們從最保守的5%試算到最樂觀的10％，加上目前的可分配投資收益1.78元，最差也可以配完將近4次0.61，合理預估應該足夠支撐到明年6月。所以00919這次給投資人驚喜同時，其實也考慮了未來的穩定性和持續性。

假設未來0.61元就是00919的季配樓地板（這是假設），全年以2.44元來估算，24元就成為10%股息殖利率的分水嶺，如果價位修正到20元，對應的股利率會達到12.2％，而如果未來繼續上漲到28元（漲幅16.6%），股利率也還可以維持在8.7%，對重視現金流的投資人來說，00919的配息能力已經無可挑剔了（這還不包含額外的價差）。

00919在第一年說到做到了，蠻期待今年可以再次看到未來一年配息政策的宣布，並且繼續維持季季十趴；季季填息的超優績效。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 收益平準金 殖利率

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