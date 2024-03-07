00929先「龍抬頭」上20元…可獲利了結？ 他：別傻！千億資金準備抬轎

00929站上20元，要獲利了結嗎？

拜託別傻了，你這輩子遇過幾次千億資金抬你的轎？

今天3月6日00929突然急拉站上20元，收在20.29元，單日上漲0.36元，才剛宣布3月配息0.13元，本次除息日訂在3月19日，領息日為4月16日，今天的漲幅等於一天多了3個月配息，讓手上有929的股民雀躍不已。

00939與00940約千億的規模還沒掛牌，就讓00929先吃到甜頭

00939申購逾500億破紀錄，00940目標600億。

最近街頭巷尾都在討論00939、00940兩檔新高息ETF，有人想要將所有資金all In，更有人想要借信貸、房貸去買進套利。

00929會大漲，猜測是成份股已有投資人看到00939的募集金額之後進去卡位，後續00940的抬轎行情可能更高。

因為00939、00940與00929多數成分股重疊，各方主力想要卡位資金抬轎行情，先行買進，後續千億資金進場買進，有可能讓成分股的股價越買越高，抬轎行情才剛要開始，能讓00929走到哪裡，每個人的期待不同。鷸蚌相爭現在掛牌沒有息，至少現在買00929的先做漁翁。

不預設最高目標價

個人目前有兩個帳號，一個是「存股規策略」，只進不出，原先設定每週買進1-2張，一年至少買進100張，若是遇到大修正，不排除加碼到300張。

因為看到1月配息從每月0.11元增加到0.13元，心想後續一定會造成股價持續上漲，所以就直接買到原先設定的100張目標。

同時間也擬定「價差策略」，嘗試看看在宣佈增加配息時的高點19.3元時大量買進，利用2日時間買進130張，均價19.14元，心想未來價差超過10%以上再來考慮分批賣出，沒想到買進一開始事與願違，買進後就開始拉回，1月18日曾經來到18.16元，一張就虧損近1000元，不到一個月帳面未實現損失約5%（最高時快13萬元）。

好在我對00929很有信心，就放著等待，2月傳出00939、00940要募集後00929就默默開始往上走，到3月6日我130張的帳號，由虧損變成+5.96%（約148437元的未實現獲利）。

看到未實現獲利持續增加，內心真的很愉快，不少人擔心拉回，想要賣出入袋，我是想要看看抬轎行情能讓929走到哪裡，暫時不設定最高賣出目標價，依照個人投資習慣，至少帳面要10%以上的獲利，才可能（真的只是可能）考慮開始分批賣出。

至於存股策略的帳號，目前持有104張，暫時不急著加碼，留下子彈等下次修正期來臨時，再來往下買進。

恭喜手上有00929的朋友，除了領到約8%配息，還能賺到價差。

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