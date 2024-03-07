台股創新高…高度連度的006208也跨越前高但0050卻沒有？ 專家解答：有這些因素

0050是台灣最具代表性的一檔ETF，它是追蹤「台灣50指數」，成分股是台灣市值前50大企業。但是，台灣50指數同時授權給006208，所以0050跟006208是同卵雙胞胎，成分股都一樣，權重也幾乎相同，因為追蹤相同的指數。

下表列出兩者前5大持股，是不是都一樣。權重有稍微不同，原因是兩家經理人調整成分股時，進出的時間點不一樣，所以會產生些微落差。但是因為是追蹤相同指數，所以成分股權重都會跟指數靠攏，這些輕微的誤差可以忽略。

既然指數、成分股、權重都相同，台灣50指數又是追蹤大盤，那麼2024/3/5大盤創下19387的高點，為何0050沒有創新高？但是追蹤相同指數的006208卻又創下新高？這是為何啊？

要討論股價之前，首先來說明一下ETF的淨值組成，因為ETF的股價是追蹤淨值。0050跟006208持有相同的50檔成分股，所以淨值的成長來源，就是這50檔成分股發放的股利，以及股價的成長。因為持有的成分股、權重都相同，所以在同一段期間內，0050跟006208淨值成長的幅度應該是相同的。

那麼，為何006208股價創新高，0050卻沒有呢？這是為甚麼？就要討論少掉的淨值跑到哪裡去了！首先就是經理費、保管費…等費用。ETF是投信發行的，會產生經理費、保管費、交易稅費…等費用。從下表可以看出006208的總管理費用，比0050少了0.43% – 0.25% = 0.18%。

較少的費用就會回饋給投資人，例如同樣買進1000萬的0050跟006208，006208投資人每年少扣了1.8萬元喔！可以拿來買更多的股票。因為006208的內扣成本較低，所以可以預測報酬率會較高過0050。

再來就是股利的發放也會讓ETF的淨值減少，0050是在每年的1、7月除息，2024/1/17除息了3元。006208則是在7、11月除息，2024年尚未除息。所以，0050今年比006208多除息一次，但是把除息的3元加回股價(2024/3/5)：148.15 + 3 = 151.15，還是沒有超越之前152.4元的高點喔！反觀006208股價是86.65，早已超越2022年的85.7元高點。

0050跟006208第一大成分股是台積電，權重都是51.5%左右，既然台積電跟大盤創新高，理論上0050跟006208都要創新高才對！但是，為何0050落後呢？少掉的股價哪裡去了？

ETF的淨值要減少，除了管理費用之外，就是配息啊，股利配得越多，淨值減少的就越快。理論上，因為0050跟006208成分股跟權重都一樣，所以股利的殖利率應該要一樣啊，因為成分股的配息都一樣！可是偏偏0050配息金額跟殖利率，都勝過006208喔！那麼，錢從哪裡來的呢？

ETF的配息主要來源有二：成分股的股利跟價差。既然領到的股利都一樣，那麼我就把價差拿來配息，股利不就變多了嗎？觀察0050在2024/1/17的配息內容：資本利得(價差)占比為58%，股利所得占比為42.00%。再來比較006208最近一次的配息，股利所得占比高達92.92%。

看出差別了嗎？006208主要是配發成分股的股利，但是0050主要則是配發資本利得(價差)。或許投資人會說，管他是股利還是資本利得，配息越多就越好！真的是這樣嗎？出來混的，總是要還，錢不會從天上掉下來。

投資人拿到股利，其實就是不斷地拿回你投資的錢，如果你拿回越多，投資的錢就會變少，如果市場又在上漲，那麼你的報酬率就會下滑喔！看看下表，原始股價100元，如果配息10元，除息後剩下90元，股價上漲10%變成99元，總資產 = 99 + 10 = 109元。但是如果只配息5元，總資產卻會變成109.5元，反而比較多喔！

看了上面的計算，你知道為何股神的波克夏公司「不配發股利」了吧！配息越高，在上升的市場就越不利。但是，台灣的投資人很愛領股利啊，於是投信就會想方設法增加股利的金額，就是要吸引投資人買進，再來收取更多的經理費。

但是，投資人你知道嗎？你領到較多的股利，卻得到較差的報酬率，你划算嗎？數字會說話，台股大盤在2022年1月達到18619.61的高點，歷時兩年後在2024/3/5創下19387點的歷史新高，所以我取用2022/01/03~2024/03/05的區間，比較0050跟006208的報酬率，結果006208勝過0050。

我常常說「股海在走，知識要有」，就算是追蹤相同的指數，但還是藏了這麼多的玄機喔！比較2年區間，006208報酬率多了 12.17% – 11.53% = 0.64%，如果投資1000萬的話，0050會少賺6.4萬元喔！

從上面的分析可以看出，006208的內扣成本較低，對投資人較好。006208的殖利率較低，是為了保留更多的資金投資，幫投資人創造更高的報酬率。如果要在0050跟006208中間作選擇，我個人一定是選擇006208，因為數字會說話。

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