00918配息0.7元…只有會填息才是賺到股利！ 專家：歷史填息成功率過9成
台股春節開紅盤，不僅站穩1萬8高點，更隱隱有劍指2萬點的雄心壯志。2/15成交量高達4935億元，看樣子價跟量都回來了！然而，萬8高點要買甚麼股票？如果是退可守(領息)、進可攻(價差)，可以安心長期投資，那該有多好呢？
高股息ETF可以滿足這方面的需求，大華優利高填息30(00918)，在2023年規模成長高達7741.67%，大概是創下台股新記錄了，投資人為何這樣瘋狂買進00918？因為：高息&填息。從下表可以看出，光是2023年Q3跟Q4兩季，半年合計的殖利率高達2.97%+3.46%=6.43%，而且2023年的報酬率也高達46.58%，正報酬就表示股價有「填息」，而且還有賺到「價差」。00918用實際績效說明甚麼是：高息&填息，還有價差。
TF就是追蹤指數，指數決定ETF持有那些成分股與權重，會影響未來的股利跟報酬率，所以投資之前一定要了解指數的特點，絕對不能無腦隨便買ETF。00918為何能夠做到：高息&填息，原來指數篩選「納入填息紀錄」，要知道只是以股利率高低選股並非穩賺，只有填息才可以把股利放進口袋。
下表列出00918的新成份股，平均歷史填息成功率過9成，可以看出「高填息」的因子確實發揮出功效。(資料來源：台灣指數公司。資料日期：2024/1/2。填息次數計算方法為兩次除息日間任一營業日收盤價是否完成填息。假設除息10次，完成填息8次，則填息率成功率為80%，依此類推。)
台股行情火熱，接下來還有多檔台股ETF即將募集，究竟是要買新的？還是持續存舊的呢？從下面幾點來討論：
1.股息發放：00918已經穩定配息2次(半年高達6.43%)，3月即將再次配息(季配息)，投資人可以穩定領息。新成立的ETF通常設有緩衝期，有些要高達6個月後才會配息(請看公開說明書的說明)，投資人無法馬上領息，而且也不知道能夠領到多少。
2.抬轎效應：舊的ETF已經將成分股買好買滿，新ETF上市後要不斷地買進成分股，不就是在變相幫舊的ETF抬轎嗎？如果將舊的ETF賣出換去買新的，坐轎人變成抬轎夫，划算嗎？下圖列出新舊ETF成份股的比較，請注意因為新ETF上市前只會公告前10大成份股，等到上市後公告完整的成份股名單，相信會有更多的成份股重疊喔！
高股息ETF會不斷的推出，但是投資人要謹記「只有填息」才是有賺到股利，指數納入高填息因子的00918，新成份股平均歷史填息成功率過9成。上市以來用股利跟績效說明自己「高息+填息」的特點，股價上漲也有賺到資本利得。聰明的投資人應該好好坐在轎子上，千萬不要去幫人抬轎，反而吃力又不討好。
大華優利高填息30（00918）配息出爐，每單位將配發0.7元，以今2/29日收盤價21.97計算，單次殖利率3.19％，年化高達13％。想要參與領息的投資人，3/15為最後買進(持有日)。
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