ETF人氣旺！專家授「5大注意事項」 不當韭菜還能存教育金
投資理財方法百百種，ETF更是近年的熱門選擇之一，想要帶孩子認識理財的觀念，卻不知該從何下手？想為孩子存一筆教育基金，讓未來無後顧之憂，ETF是一個好選擇嗎？親子理財專家馬哈老師接受《遠見 ON AIR》專訪，分享她身為理財專家的建議。
為了確保孩子在未來獲得最好的教育，並且可以根據不同目標和情況，進行靈活的投資規劃，許多父母會及早開始替小孩存教育基金，使孩子在未來的投資、工作、出社會後能夠多一個後盾、多一層保障。
理財專家馬哈老師針對台灣家長的「教育金準備」進行了調查，數據顯示，逾70%的父母想要為孩子年存新台幣10萬元，甚至還有5對父母目標是年存百萬。在開始分享如何存教育基金的要點之前，馬哈老師提醒大家，存子女的教育基金不是一項金錢競賽，更重要的是開始著手進行這件事。
選擇定存錢卻變少？「ETF」是個好選擇
坊間教授家長存教育基金的方法有許多種，馬哈老師特別提醒，千萬不要把錢放在定存，因為定存的利息遠遠不及通膨的利率，將會導致你的錢越存越少！
馬哈老師的建議是，ETF是不錯的選擇，目前全台灣每四個人就有一個人買ETF，馬哈老師孩子的教育基金，其中ETF的比重更是高達50%。投資ETF的優點在於進入的門檻相對較低，且相較於其他投資方式，成本也較為合理。在權衡你的投資知識和金額時，ETF往往是一個極佳的選擇。
舉例來說，馬哈老師建議從孩子13歲起便開始向他們介紹ETF。簡單來說，ETF是一籃的股票，相較於基金，其成本更低。一般來說，馬哈老師推薦股票型與債券型ETF。
此外，馬哈老師也建議家長可以透過證券交易所官網提供的《ETF十堂課》，來引導孩子更深入地了解ETF的概念。
ETF親子共學5大注意事項
進入ETF投資領域前，馬哈老師提供了ETF親子共學的5大重要注意事項，透過深入瞭解這些要點，將能更明確地規劃ETF投資策略，讓金融親子共學的旅程更為順利。
一、注意折溢價：折價是你買便宜，溢價則是你買貴了，透過了解折溢價，選對賣出的時機點，便能離你的目標更進一步。申購ETF前可查看ETF的淨值表，查詢是否有溢價的情形。
二、觀察流動性：流動性簡而言之就是這個ETF會不會沒什麼人買，想賣的時候賣不出去？要評估ETF的流動性，可以留意平均買或賣差價，或是觀察平均成交量，成交量愈大，ETF的流動性愈高。
三、追蹤指數：簡單來說，如果大盤漲10%的時候，如果你的ETF只有漲9.5%，那就表示追蹤指數有落差，便不能買，所以建議選擇誤差值0.3%以內的ETF。
四、收益平準金占比：無論買的價格漲或跌，ETF的發行商每個月都會配息，不過千萬要注意，你的配息不能高於你當時追蹤的指數，這很有可能代表你是拿自己的錢配給自己。
五、注意ETF規模太小：如果購買的ETF規模太小，就要注意會有清算的風險。
股票型、債券型ETF搭配出完美投資組合
台灣是一個以出口為主的國家，半導體產業占據相當高的比例，因此許多ETF主要集中在科技股、半導體和人工智慧等領域。馬哈老師表示，她每年都會調整ETF的投資組合，選擇的標準相對簡單。
首先，關注哪些產業在當年有望取得亮眼的表現，主要集中在人工智慧和半導體等領域。其次，對於降息的趨勢，她強調這是不可避免的，因此建議持股中應包含債券型ETF。投資者可以考慮選擇殖利率最高的投資等級債券，如果對單一投資等級債的風險感到不安，可以適度配置一些公債，以構建出更具多元化的投資組合。
與孩子邁向正確的金錢教育之路
馬哈老師提醒，父母若想讓孩子自己管理財務，必須確保他們具備良好的理財能力，不會隨意花費。孩子應該了解機會成本的概念，明白哪些行為可以帶來更好的回報。這需要從小開始透過漸進式的教育培養，同時在成年後給予一些誘因，例如一同參與投資活動，這有助於孩子獲得投資理財的知識和技能。
帶著孩子參與投資理財不僅能讓他們掌握金錢觀念，同時也能讓父母自己學到更多。父母在投資前應該仔細思考為何選擇某個投資項目，而不是盲目跟隨他人建議。因此，別過多考慮，現在就帶著孩子開始行動吧！
（本文出自2024.02.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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