ETF人氣旺！專家授「5大注意事項」 不當韭菜還能存教育金

投資理財方法百百種，ETF更是近年的熱門選擇之一，想要帶孩子認識理財的觀念，卻不知該從何下手？想為孩子存一筆教育基金，讓未來無後顧之憂，ETF是一個好選擇嗎？親子理財專家馬哈老師接受《遠見 ON AIR》專訪，分享她身為理財專家的建議。

為了確保孩子在未來獲得最好的教育，並且可以根據不同目標和情況，進行靈活的投資規劃，許多父母會及早開始替小孩存教育基金，使孩子在未來的投資、工作、出社會後能夠多一個後盾、多一層保障。

理財專家馬哈老師針對台灣家長的「教育金準備」進行了調查，數據顯示，逾70%的父母想要為孩子年存新台幣10萬元，甚至還有5對父母目標是年存百萬。在開始分享如何存教育基金的要點之前，馬哈老師提醒大家，存子女的教育基金不是一項金錢競賽，更重要的是開始著手進行這件事。

選擇定存錢卻變少？「ETF」是個好選擇

坊間教授家長存教育基金的方法有許多種，馬哈老師特別提醒，千萬不要把錢放在定存，因為定存的利息遠遠不及通膨的利率，將會導致你的錢越存越少！

馬哈老師的建議是，ETF是不錯的選擇，目前全台灣每四個人就有一個人買ETF，馬哈老師孩子的教育基金，其中ETF的比重更是高達50%。投資ETF的優點在於進入的門檻相對較低，且相較於其他投資方式，成本也較為合理。在權衡你的投資知識和金額時，ETF往往是一個極佳的選擇。

舉例來說，馬哈老師建議從孩子13歲起便開始向他們介紹ETF。簡單來說，ETF是一籃的股票，相較於基金，其成本更低。一般來說，馬哈老師推薦股票型與債券型ETF。

此外，馬哈老師也建議家長可以透過證券交易所官網提供的《ETF十堂課》，來引導孩子更深入地了解ETF的概念。

ETF親子共學5大注意事項

進入ETF投資領域前，馬哈老師提供了ETF親子共學的5大重要注意事項，透過深入瞭解這些要點，將能更明確地規劃ETF投資策略，讓金融親子共學的旅程更為順利。

股票型、債券型ETF搭配出完美投資組合

馬哈老師推薦股票型與債券型ETF。本報系資料庫

台灣是一個以出口為主的國家，半導體產業占據相當高的比例，因此許多ETF主要集中在科技股、半導體和人工智慧等領域。馬哈老師表示，她每年都會調整ETF的投資組合，選擇的標準相對簡單。

首先，關注哪些產業在當年有望取得亮眼的表現，主要集中在人工智慧和半導體等領域。其次，對於降息的趨勢，她強調這是不可避免的，因此建議持股中應包含債券型ETF。投資者可以考慮選擇殖利率最高的投資等級債券，如果對單一投資等級債的風險感到不安，可以適度配置一些公債，以構建出更具多元化的投資組合。

與孩子邁向正確的金錢教育之路

馬哈老師提醒，父母若想讓孩子自己管理財務，必須確保他們具備良好的理財能力，不會隨意花費。孩子應該了解機會成本的概念，明白哪些行為可以帶來更好的回報。這需要從小開始透過漸進式的教育培養，同時在成年後給予一些誘因，例如一同參與投資活動，這有助於孩子獲得投資理財的知識和技能。

帶著孩子參與投資理財不僅能讓他們掌握金錢觀念，同時也能讓父母自己學到更多。父母在投資前應該仔細思考為何選擇某個投資項目，而不是盲目跟隨他人建議。因此，別過多考慮，現在就帶著孩子開始行動吧！

（本文出自2024.02.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）