0050、00922、00757、00770、00762…不錯過AI漲幅的七檔ETF！輝達概念股包起來

近期，NVIDIA公布了令人矚目的財報，推動全球股市達到歷史新高。不僅歐美股市表現出色，甚至日本的日經指數也創下了新高，輝達 (NVDA) 股價22日更是狂漲逾16%，市值單日飆增約2,770億美元，締造美股個股單日市值增加金額紀錄。

如今AI產業鏈正在成為國際股市的主要推動力，全球產業對GPU高速運算的巨大需求，都顯示出科技領域正在發生轉變。究竟輝達財報透露出甚麼未來科技趨勢的圖像？台股又有哪些ETF可以搭上這波浪潮呢？

在人工智慧（AI）晶片需求強勁下，NVIDIA公布財報，第四財季經調整QoQ +22%、YoY大增265%至221億美元，高於市場預期的206.2億美元元，且本財季收入指引也超過市場預期，根據上圖收入損益圖來看，可以知道資料中心作為輝達主要收入，甚至達到驚人的184億美元，YoY成長達到27%，也直接影響到連跌兩日的股價，在財報公布後盤後急彈逾7%。

輝達營收結構：

營收季增 22%，達到 221 億美元（指引 200 億美元）。

資料中心季增 27%，達到 184 億美元。 遊戲部門持平，為 29 億美元。 專業視覺化部門季增 11%，達到 5 億美元。 汽車產業季度環比成長 8%，達到 3 億美元。 OEM 及其他業務環比成長 23%，達到 1 億美元。

展望未來，輝達管理層認為2024年第一季收入將達到240億美元，高於市場預期的221.7億美元，全年收入將創下609億美元的歷史新高，YoY +126%；每股盈利為11.93美元，YoY +586%。再次帶領AI人工智慧產業寫下驚人的成績。

輝達 (NVDA)透露的未來趨勢

2025Q1財測上，輝達表示受惠各領域 AI 服務器建置需求強勁，業務中心將持續保持成長，不過遊戲部門將微幅下滑，整體預期營收將介於235-245億美元，均值240億美元，優於分析師預期，也顯示輝達將續創新高的決心，毛利率則預期將介於76.5-77.5%。除此之外新產品 H200 將於 2Q24 上線，企業預計營運將大幅提升，對 AI 產業保持樂觀看法。

而黃仁勳在他準備好的演講中解釋道：「加速運算和產生人工智慧已經達到了臨界點。全球各地公司、行業和國家的需求都在激增。」

NVIDIA生產的晶片是ChatGPT和其他AI應用程式訓練模型的核心。隨著雲計算供應商對其產品的巨大需求，NVIDIA的產品一直供不應求。高盛集團的分析師稱NVIDIA是地球上最重要的股票之一。 史福伯登（Sanford C. Berstein）分析師雷斯根表示，資料中心事業仍有龐大的成長潛力。他也調高輝達股價的目標價，從700美元一口氣調高到1,000美元。 TD Cowen分析師蘭姆塞表示，輝達將穩穩為業界領袖，看好輝達資料中心營收有望衝上800億美元，他也上調輝達目標價，從700美元調高到900美元。 Cantor Fitzgerald分析師穆斯說，輝達預期今年產品都將供不應求，並把輝達目標價從775美元上調到900美元，且可能「還嫌保守」

以上皆是來自分析師對輝達未來的價值描繪，而究竟NVIDIA擁有哪些優勢與挑戰，以下整理成四點提供參考。

客戶的多元化人工智能浪潮的延續

從管理層口中可以得知：「我們正在向新行業多元化發展。汽車、健康、機器人、金融服務……一系列價值數十億美元的行業正在擁抱我們的生成式人工智慧。」這對於 NVIDIA 多年來維持其資料中心解決方案的需求變得越來越重要。

或許我們正在看見，人工智慧市場的持續擴大，就像黃仁勳所描述的的一樣，「生成式人工智慧浪潮」可能將會像以下的路徑，逐漸擴張涵蓋到生活的各個角落。

新創公司和 CSP→ 消費者網際網路→ 軟體平台→ 企業和政府

AI人工智慧的訓練與推理

相信許多投資人都在思考，究竟AI人工智慧的運作是甚麼？其實我們可以簡單把它簡化成兩個部分進行說明：「訓練」、「推理」：

訓練： 所謂的訓練，可以將人工智慧想像成一位學生嘗試從海量的資料中學習。在這個階段，人工智慧發展了屬於他的智慧和模式。而NVIDIA 憑藉其強大的圖形處理單元 (GPU) 在這一領域佔據主導地位，加速了學習過程，讓這個學生能夠快速的成長。 推理： 不過就像學生不能永遠都在學習，我的意思是知識對於產業與社會，必須找到可以商業化的可能性，簡單來說就是：「獲利的可能」，學習後，人工智慧將其新發現的知識應用於現實世界的場景和決策。

而投資人都知道，NVIDIA 在訓練方面已經處於領先地位，但顯然「推理」被認為是未來更具競爭力的重要項目，從這次NVIDIA管理層口中知道，龐大的資料中心收入有很大一部分來自推理，這對於投資人來說是一個至關重要的時刻。

或許這意味著推理比訓練將會有更大的市場，而目前這塊屬於「推理的市場」是你我都還看不到飽和的情況，機會可能隨著人們的想像力在快速的擴張中。這也可能意味著大型雲端供應商以外的收入多元化。這個屬於公司直接使用人工智慧提供服務來產生收入的市場值得投資人繼續期待。

資料中心前景看好

推理在過去一年中貢獻了 NVIDIA 資料中心收入的大約 40%，NVIDIA目前推出多款產品。根據媒體報導，預計在2024下半年，也將量產B100/B40，並於2025年推出算力更強、規格更頂尖的GPU，以滿足各大雲端公司和主權實體建設人工智慧工廠的需求。

這點也可以從需求方如Meta、Google等大型企業的資本支出看到，甚至是競爭對手AMD也上調了2024年資料中心GPU收入展望可以得知。

潛在挑戰與風險

巨型企業的競爭

不只是NVIDIA 正在努力開發AI人工智慧領域，高通(﻿QCOM)與AMD也正在急速投入大量資本拉近與NVIDIA的差距，誰也無法預料到未來可能會發生的轉變。

出口限制的影響

由於美國的出口管制，對中國的資料中心銷售額大幅下降，這塊伴隨著美國政策與國際地緣政治變化的風險，很有可能在未來衝擊到NVIDIA的銷售表現。

大客戶轉向內部解決方案

NVIDIA 資料中心收入讓投資人看到了機會。但所有超大規模企業（NVIDIA 的大客戶們）對自行開發人工智慧的渴望可能會挑戰NVIDIA在該領域的主導地位。

新進者挑戰

軟銀創始人兼首席執行官孫正義制定了一項 1000 億美元的計劃，以增加全球人工智慧處理器的供應。OpenAI 創辦人 Sam Altman 為新的 AI 晶片專案尋求高達七兆美金的投資可能。兩者是否能夠在短時間內挑戰NVIDIA的地位？值得投資人持續關注。

總體經濟因素

眾所周知，儘管NVIDIA開出了令人驚喜的財報表現，管理層也對未來釋出樂觀的展望，但半導體產業始終擺脫不了屬於他的產業周期變化，當市場從復甦走向成長，並再次走向趨緩與衰退時，NVIDIA是否能夠抵抗這個週期變化，都是值得思考的問題。

7檔 輝達 (NVDA)引領下得AI概念股ETF

如今可以看到，輝達在本次財報發布上給出了超預期的表現，而台股不僅與晶片龍頭股組成的費城半導體指數，近兩年因輝達強勁的財報，也帶旺相關輝達概念股暴衝，未來這場AI盛世，台股AI概念股肯定不會缺席，然而個股波動較大，投資人較難掌握進出場時間點，同時也沒有時間進行財報解析與追蹤，投資人若想快速參與這波AI浪潮，可直接投資於包含輝達、亞馬遜、微軟等科技巨頭的美股科技概念ETF，或是可挑選成分股包含重量級輝達概念股的市值型ETF，以下整理七檔ETF供投資人參考。

統一FANG+（00757）：此ETF追蹤美國FANG+指數，該指數包括了Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google（Alphabet）等知名科技股，同時也直接投資於輝達，這些公司通常在網際網路、社交媒體、雲計算等領域有著龐大的市場影響力。 元大全球AI（00762）：此ETF追蹤全球人工智慧（AI）相關公司的股票，涵蓋了在AI技術、應用、服務等領域具有領先地位或潛力的企業。 台新全球AI（00851）：類似於元大全球AI，此ETF也專注於投資全球的人工智慧相關公司，旨在追求人工智慧領域的長期增長潛力。 國泰費城半導體（00830）：此ETF追蹤費城半導體指數，該指數包括了在半導體設計、製造、裝配等方面具有代表性的公司，這些公司在半導體產業鏈中扮演著重要角色。 國泰北美科技（00770）：此ETF追蹤北美科技股票指數，該指數包括了在軟體、硬體、半導體等科技領域中具有領先地位或潛力的公司，旨在追求北美科技行業的整體表現。 國泰台灣領袖50（00922）：此ETF追蹤台灣領袖50指數，該指數包含了台灣股市中50家市值較大、流動性較佳的公司股票。囊括了7檔重量級輝達概念股，包含台積電、聯發科（2454）、廣達（2382）等AI熱潮受惠大廠，合計投資比重近5成。這些公司在台灣股市中具有重要地位，代表了台灣經濟的核心企業。 元大台灣50（0050）：此ETF追蹤台灣50指數，該指數涵蓋了台灣股市中市值較大、流動性較高的50家公司股票。這些公司包括了台灣經濟的龍頭企業，對台灣股市整體表現有著重要影響力，台積電、日月光投控、廣達、緯創、聯發科、緯穎等等。

16檔 輝達 (NVDA) 台、美概念股

研調機構Digitimes Research統計預估全球伺服器出貨量在 2023年至2028年間之年複合成長率（CAGR）約為6%，受惠於全球生成式AI市場高速成長，帶動AI伺服器出貨成長的速度優於整體伺服器市場，且因全球高達9成以上的伺服器都是由台廠生產與製造，而台灣伺服器組裝廠生產所須的晶片部分也是由台灣的晶片通路商所提供，因此 AI伺服器出貨進入高速成長期，台灣晶片通路商可望受惠，

AI 伺服器的單價比傳統伺服器高約 10~15 倍，AI 伺服器機櫃的單價為一般伺服器機櫃的 3~4 倍以上，使 AI 伺服器與傳統伺服器出貨量一樣時，營收貢獻金額會較傳統伺服器大幅上升，而伺服器代工廠與品牌廠因貼近終端客戶，常以整機型式出貨伺服器產品給客戶，可完整認列 AI 伺服器高單價帶來的營收，使台灣伺服器代工廠與品牌廠受惠 AI 伺服器市場高速成長商機。

不過，對投資人來說，是否有投資輝達以外還能參與到這股AI發展的機會呢？以下整理相關概念股給予投資人參考。

原文出處：股股知識庫｜輝達(NVDA)股價飆漲，專注7檔台股AI ETF

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