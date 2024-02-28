快訊

金城武被傳與日本美女主播「情人節結婚」？ 經紀公司回應了

三重大樓撤離42戶…住戶徹夜難眠 憂一輩子心血毀

錯過再等4年！「229優惠整理」麥當勞.星巴克買1送1、和牛、炸豬排免費吃、樂園優惠衝一波

00941只需15K就能入手全球半導體上游龍頭廠！ 他：追蹤指數今年以來漲幅高達9.5％

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台積電熊本廠開幕，日本半導體受惠是否迎來新一波復興？

1980年代，日本半導體產業處於全球霸主的繁榮階段，時至今日，仍具有半導體設備和原材料的競爭優勢。這次台積電前往熊本設廠，第一座晶圓廠預計2024年底就能正式生產，台積電這次受到日本政府大力支持，合計兩座廠的總補助金額將高達1.2兆日圓。

台積電身為全球晶圓代工龍頭，擁有全世界最領先的先進製程技術，但是台積電要能夠完整創造出一張半導體晶片，還是必須仰賴與上游設備、材料供應商的合作，從最原始尚未被切割成矽晶圓的矽晶柱，原料方面就需要仰賴半導體材料商提供，薄膜沉積、曝光、顯影、蝕刻等技術，通通需要搭配先進製程半導體設備幫忙。

全球半導體產業其實不只有護國神山台積電，半導體設備、材料身處供應鏈的最上游，同時也肩負起，半導體供應鏈中最重要的一環，這也是為什麼日本半導體產業，在全球仍占有重要地位，光是半導體設備就佔全球35%，半導體材料佔全球50%。

日本半導體設備、材料為何難以取代？三大護城河優勢！

台灣半導體產業，晶圓代工、IC設計蓬勃發展，為何獨缺半導體設備、材料？

因為半導體設備、材料，主要受到三大護城河優勢保護，「取代性低、客戶黏著度高、龍頭寡佔」，上游設備材料供應商，擁有多項專利技術保護，較晚開始發展的企業，沒有長期投入大量的研發資金，根本無法與目前的龍頭設備材料商互相抗衡，加上工業氣體供應商業務，客戶黏著度高，範疇大多以長期合約為主，在如此明顯的護城河優勢擁護下，各大龍頭企業分佔市場份額，掌握大多數話語權。

00941中信上游半導體，2024年2月26日~3月1日正式募集！

如何參與日本半導體...

00941中信上游半導體，即將在2024年2月26日到2024年3月1日正式募集，00941是全台灣第一檔，聚焦在全球半導體關鍵技術，設備製造、材料製造兩大產業的ETF，成分檔數總共50檔，利用市值由大至小挑選25檔半導體設備產業、25檔半導體材料產業，不進行收益分配也就是「無配息」，減少股息配發「持續將複利再投入」，經理費每年0.9%，保管費每年0.2%。發行價格新台幣15元，一張只需要1萬5000元，就可以馬上入手全球半導體上游龍頭廠。

00941追蹤ICE FactSet上游半導體指數，目前指數追蹤前10大成分股，通通是台積電的上游供應商，投資日本企業佔比高達27%，全球著名的東京威力、愛德萬測試、Disco、雷泰光電通通持有，是國內唯一一檔投資日本佔比這麼高的半導體ETF，00941追蹤指數，今年以來漲幅高達9.5%，更勝那斯達克指數、標普500指數同時報酬表現。

00941銷售機構：中國信託投信、中國信託證券、元大證券、元富證券、永豐金證券、玉山證券、兆豐證券、合庫證券、國泰證券、國票證券、康和證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、群益金鼎證券。

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00941中信上游半導體 ETF 半導體 台積電

延伸閱讀

00941沒配息就是追逐資本利得的ETF！ 他：波動可能比較大…適合追求價差者持有

00878趁除息日買22卻馬上跌到21元多怎辦？ 他：股價無法預測做好大漲、跌的應對即可

00939與00940要參加募集嗎？ 專家分享：自己至少觀察一年以上更別說未上市的ETF

00919、00929、00937B年收4百萬「想投1千萬存股」！網曝最佳買法

相關新聞

00941只需15K就能入手全球半導體上游龍頭廠！ 他：追蹤指數今年以來漲幅高達9.5％

00941是全台灣第一檔，聚焦在全球半導體關鍵技術，設備製造、材料製造兩大產業的ETF，成分檔數總共50檔...

他買0050賺6萬 想全賣光改投S&P500！網揪1細節勸退

台股在228放假前開高走低，盤中振幅達1.42%，短短一小時指數急殺，高低點震盪逾270點。PTT網友投資0050，報酬率18.83%、總損益61535元。他考慮獲利了結，再將約38萬的資金定期定額美股，如S&P500、VOO、VTI。其他人則認為，由於資金不多，不需要特別換股，500萬以上再考慮美股，但也有人建議「換S&P500比較穩」。

降息恐延後⋯00679B、00687B、00764B怎選？網估「這檔漲最多」原因曝

美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱。PTT網友討論，可能要等到六月才要降息，因此他想投資長天期公債，考慮00679B、00687B、00764B，有網友建議「買天期最長的」，未來反彈會最大，有人直言「00764B會漲比較多」。

00919、00929、00937B年收4百萬「想投1千萬存股」！網曝最佳買法

投資可以有效對抗通貨膨脹，也可以達到錢滾錢的目的。一名年收入400萬的網友打算投入1000萬資金存股，考慮投資00919、00929、00937B，有網友建議他投資00919、00929、正二，分別投資250萬，剩餘250萬資金留著等大盤下殺再買進。

殖利率回升吸引買氣 美債和投資級債買盤最強

過去一周各類債市ETF資金流向分歧，整體固定收益型ETF資金淨流入63.04億美元，當中的美國、全球等債市分別獲49.6...

網友看好00939財富密碼、下一隻會配息的統一黑馬 募集買氣爆棚

統一台灣高息動能ETF（00939）將於3/1~3/5募集繳款，由於3月有兩檔台股高息ETF拚場，在網路上也掀起瘋狂討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。