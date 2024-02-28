00941只需15K就能入手全球半導體上游龍頭廠！ 他：追蹤指數今年以來漲幅高達9.5％

1980年代，日本半導體產業處於全球霸主的繁榮階段，時至今日，仍具有半導體設備和原材料的競爭優勢。這次台積電前往熊本設廠，第一座晶圓廠預計2024年底就能正式生產，台積電這次受到日本政府大力支持，合計兩座廠的總補助金額將高達1.2兆日圓。

台積電身為全球晶圓代工龍頭，擁有全世界最領先的先進製程技術，但是台積電要能夠完整創造出一張半導體晶片，還是必須仰賴與上游設備、材料供應商的合作，從最原始尚未被切割成矽晶圓的矽晶柱，原料方面就需要仰賴半導體材料商提供，薄膜沉積、曝光、顯影、蝕刻等技術，通通需要搭配先進製程半導體設備幫忙。

全球半導體產業其實不只有護國神山台積電，半導體設備、材料身處供應鏈的最上游，同時也肩負起，半導體供應鏈中最重要的一環，這也是為什麼日本半導體產業，在全球仍占有重要地位，光是半導體設備就佔全球35%，半導體材料佔全球50%。

日本半導體設備、材料為何難以取代？三大護城河優勢！

台灣半導體產業，晶圓代工、IC設計蓬勃發展，為何獨缺半導體設備、材料？

因為半導體設備、材料，主要受到三大護城河優勢保護，「取代性低、客戶黏著度高、龍頭寡佔」，上游設備材料供應商，擁有多項專利技術保護，較晚開始發展的企業，沒有長期投入大量的研發資金，根本無法與目前的龍頭設備材料商互相抗衡，加上工業氣體供應商業務，客戶黏著度高，範疇大多以長期合約為主，在如此明顯的護城河優勢擁護下，各大龍頭企業分佔市場份額，掌握大多數話語權。

如何參與日本半導體...

00941中信上游半導體，即將在2024年2月26日到2024年3月1日正式募集，00941是全台灣第一檔，聚焦在全球半導體關鍵技術，設備製造、材料製造兩大產業的ETF，成分檔數總共50檔，利用市值由大至小挑選25檔半導體設備產業、25檔半導體材料產業，不進行收益分配也就是「無配息」，減少股息配發「持續將複利再投入」，經理費每年0.9%，保管費每年0.2%。發行價格新台幣15元，一張只需要1萬5000元，就可以馬上入手全球半導體上游龍頭廠。

00941追蹤ICE FactSet上游半導體指數，目前指數追蹤前10大成分股，通通是台積電的上游供應商，投資日本企業佔比高達27%，全球著名的東京威力、愛德萬測試、Disco、雷泰光電通通持有，是國內唯一一檔投資日本佔比這麼高的半導體ETF，00941追蹤指數，今年以來漲幅高達9.5%，更勝那斯達克指數、標普500指數同時報酬表現。

00941銷售機構：中國信託投信、中國信託證券、元大證券、元富證券、永豐金證券、玉山證券、兆豐證券、合庫證券、國泰證券、國票證券、康和證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、群益金鼎證券。

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