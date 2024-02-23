00929＋00937B他增貸220萬想全押！網勸先等等曝「買債風險」

部分股票會發放配息，投資人可以領錢擁有「小確幸」。有網友打算將房屋增貸的220萬資金進行存股，考慮投資00929、00937B。有人建議，「937B追募金第三批這陣子要下來，可以先等等」，但不少人對於00937B未來走勢有所疑慮，有人直言「937評級較低，經濟衰退可能會先跌或跌得比較深」。

一名網友在PTT發文表示，他去年九月將房屋增貸，貸款220萬、25年，利率2.4%，他打算將增貸資金進行存股，利用月配息還款，目前考慮買進00929、00937B。

該網友擔心，00929的成分股過度集中，公司產業也比較屬於中小型，未來配息不一定能維持現有數字。而00937B前陣子溢價狀況嚴重，目前價位不確定是否適合進場。

該網友說，增貸資金已經撥下來好一陣子，他本來想等大選後股價下跌再進場，想不到台股越噴越高，如今已經上看兩萬，他似乎得要趕進場，「想知道各位這兩檔怎麼看？進場比例怎麼建議？」

其他人則留言「壓5:5進場，現在台股跟美股都有點怪」、「現在會壓6:4，但後續看情形可以轉多一點資金到937B」、「37B這檔是穩的，但我比較看好他後勢，畢竟ESG是未來趨勢」、「高股息一定要月配的話可以等等看6、7月有幾檔新的開始配息，如果可接受季配那會有更多好標的可以選擇」、「我937B歐印」。

不少人不支持投資00937B，紛紛留言「債明明那麼多，這支績效也沒特別好，為什麼偏要選他」、「債券去挑別檔就好，主要債券低點，等降息賺價差，等的時候又有息可以領，本質都一樣」、「一堆A級以上投等債可以選，偏要選B級的然後說穩，一旦遇到經濟衰退股也死債也死，請問你貸款怎麼還」、「買937肯定後悔，去看K線就知道，板上肯定一堆人帳面損益是負的，現在溢價還有1.5%上下，現買現套的機率很大」。