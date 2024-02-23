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00919、00923…百萬資金買這兩檔可行？他曝：不含息報酬破15%

聯合新聞網／ 綜合報導
網友規劃投資100萬進入股市。圖／聯合報系資料照片
網友規劃投資100萬進入股市。圖／聯合報系資料照片

物價年年通膨，不如將存款進行投資，還能達到錢滾錢的目的。有網友打算運用100萬的資金投資，考慮標的包括0056、00919、00923、美金定存、美債等，不少人都推薦買進00919、00923，有人分享自身投資經驗，直呼「我買00923不含息報酬都15%了」，還有人說，「最保險的就是0056+00878+00919，平均三等份，放十年」。

一名網友PTT發文表示，他的長輩打算運用100萬的資金進行投資，本打算選定郵局或公股銀行定存，但考慮到利率過低，因此打算買股投資，投資目標為年利率4、5%，投資時間可達五到十年，希望能不要動用本金，只利用利息來支出部分開銷。

該網友說，目前正有多種考量，包括利用100萬投資0056，或是先投資50萬，留下50萬現金流；買美金定存，等半年到一年後再看情況調整；投資00919、00923，不過因為00919成分股包括高科技股，長輩有所疑慮；投資美債等。

不少人都推薦買進00919、00923，紛紛留言「923我不含息報酬都15%了」、「最保險的就是0056+00878+00919，平均三等份，放十年」、「可以存00919，我自己也是定期定額00919，年化殖利率10%，今天又破新高，有成長又有配息」、「919+929價格還不高，漲幅也還不錯，56則是價高一些」、「唯一信仰00919，看看929到現在還沒過前高」。

還有人留言「現在的話買美債應該算符合需求」、「歐印2330」、「美債跟高股息都屌打定存，打算放十年就選高股息吧」、「929比較實在，老人每個月領零用錢」、「直接買10年後到期的美國國債，固定配息，到期又還本」。

但也有人建議他不要給長輩太多意見，避免惹得一身腥，網友留言「菜雞就認份點，少給別人出主意」、「不是你的別亂搞」、「定存，長輩想定存關你屁事」、「賠錢你要負責補嗎」、「建議你不要動老人家的棺材本」、「不要給建議，賠錢你要被念臭頭」。

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