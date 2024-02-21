用00878搭00933B和資本利得00922！ 專家「超高CP值」：月領息+季獎金還能擴大資本
以股養息生生不息，用年化7.4%高股息ETF00878 組出最速配收息組合，月領息+季獎金，股息、資本利得雙UP！三種股債組合，CP值最高的只要200萬就能月領一萬！
利用受益人數最多的00878為基準，來講解怎麼進行搭配得到適合你的結果，而且在高收益產品熱潮過後，你是否有想過高收益產品長期總績效較差的問題？
不用擔心，老師今天來教你一招「以股養息、生生不息」自體成長投資策略，只要前面好好的累積部位，後面放著就會長大啦；而且你也可以用息來養，高績效高波動的部位，這樣就有機會把績效推的更高更遠。
那我們這此的講解全部用國泰投信發行，三檔產品作為規劃的基準，分別如下：
RR2等級低風險的：國泰金融債10Y+（00933B）
RR4等級高收益的：國泰ESG永續高股息（00878）
RR4等級的隱藏版低碳策略：國泰臺灣領袖50（00922）
其中00922又有小資版的0050的暱稱
利用這三檔的特性與搭配，就能找出最適合你投資方式啦！
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