00919今年還可配發三次0.55元以上！ 專家：過去除息前一日均利多放量上漲走勢

平準金4大準則出來後，00919配息10%成絕響？

2023年00919因為連續三次年化配息率超過10%，配息高水準又穩定的表現，成為年度高股息大黑馬，整年規模成長了48倍，直達1,100多億，晉升四大高股息ETF之一。

而部分投資人對於「收益平準金」有疑慮的狀態下金管會也做出了4項「平準金使用原則」：

配息原則：ETF實際配息率原則不應超過參考配息率 動用標準：如應同時符合配息率低於參考配息率，及一段期間淨申購增加達一定百分比以上有稀釋配息率之虞 使用上限：使用收益平準金占比不應高於帳列收益平準金占所有可收益分配之比例 動用順序：優先分配股利、債息及資本利得，最後才使用收益平準金

對於金管會對收益平準金訂定出使用原則，孫太給予正面、肯定的評價，因為資訊越透明，對於投資人來說只有更好！而後續投資人對於收益平準金的爭議也會變少，應該把焦點放在：

平準金占比是否跟規模增長成比例關係 是否有參考配息率相關指標 ETF是否能挑選出真的高息標的成分股

以目前幾大高股息ETF配息狀態來看，00929提高配息金額配息率上升至8.2%；0056單季配發0.7，配息率約7.7% ；00878日前也提高配息金額達0.4，配息率約7.4%；目前看起來依然是00919的CP值最高，有機會繼續穩坐高配息之寶座！

怎麼說呢？我們若觀察群益投信的官網資訊，可以查到目前00919「淨值組成項目」中的可分配投資收益尚有1.78元，代表若919持續配發0.55都還可以持續配發三季(1.78/0.55=3.23)，也就是到今年9月都還有能力配發0.55元，而年底則要看今年成分股在6－8月除息大月的貢獻度而定！而這又跟ETF的「選股邏輯」是否能納入配息率高的成分股有關！

最後，若投資人觀察00919過去3次宣布配息到除息前一日的狀態可以發現均呈現利多放量上漲的走勢。下次預計00919宣告配息時間為3月1日，粉絲們不妨密切關注。

簡單結語：00919依然有配發3次0.55以上的實力，而之後能配發多少則要看新年度成分股的配息貢獻！今年董事會都尚未召開，各家公司的配息政策都尚未公告，又有誰能保證一定能配發多少或絕對不能配發多少呢！屆時密切關注成分股配息公告就對啦！

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！ 不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。

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