國泰金（2882）買在高點66元的啟示！ 她：若能後悔會投資ETF而非金融股

想存金融股的投資朋友，因為股價相對其他個股穩，配的息也不錯，可是投資金融股真的好嗎？

如果手上資金有限的話，對投資人來說，到底存金融股還是存高股息ETF，或是存其他類型的ETF會更好呢？

以下為影音內容：

最早投資的金融股是玉山金（2884），應該有投資10年了，那時候會想要投資它是因為它的股價不高，每年配息再加上配股，每年換算下來的殖利率，其實很吸引人；投資至今的報酬大約有200％左右，之後又陸續投資合庫金（5880）、永豐金（2890），投資金融股可以說是每投必勝。

但最後一次投資金融股的是國泰金（2882），但卻在國泰金上面跌了一個跤。

想投資金融股是因為股價相對穩，且配息也不錯，換算下來的殖利率比定存好太多了，特別是如果有配股的時候，還特別可口。

不過這幾年投資ETF之後在心境上有很多的改變！

先回到過去講的小小的歷史，2021年金融股的普遍獲利不錯，可以預期在2022年可以配發不錯的息，在市場資金的推波助瀾下，還有投資人的殷殷期盼下，這段時間金融股的股價大漲。

看到金融股指數的線圖，在2021年下半年往上一路漲，漲到2022年的4月左右。

那時候跟許多投資人一樣，進場投資國泰金，當時就是只看三年線然後預估當年度的配息就進場買，其實算是很短線的投資法，因為只看當年度配息就進場買，很容易為了股息套牢。

在2022年的1月19號買國泰金在66元的價位。

以這天為基準，列了幾檔金融股和ETF，如果都在這天御用收盤價買進，那2年後也就是2024年1月19號，我們賣出結果會怎麼樣？

計算方式有算入2022年跟2023年的股息，那如果是配股，為了方便計算，也讓大家好理解，所以用面額來計算。

上圖經過兩年之後，國泰金還是虧損18元，賠了30％；富邦金虧5%，除了這兩檔之外另外都有賺錢。

那如果投資ETF的時間點跟金融股一樣，投資上圖六檔ETF，0055虧損了差不多4％，投資0050也是差不多4％，除了這兩檔ETF之外，其他都是賺錢的。

賺最多的是00757獲利高達40％，投資00713也有31％，投資00878有25％，0056有23％。

買金融股還是ETF哪個好？

投資個股的跌幅比投資ETF高，但是報酬卻未必會贏過ETF，與其這樣子為什麼不投資ETF就好。

過去存個股，這兩年開始投資ETF之後，真心覺得ETF是好的產品，投資ETF要獲利真的很簡單：

1.選對標的 不知道怎麼選就選市值型ETF或高股息ETF，如果熟悉某個產業知道未來發展會怎樣，就可以投資這個產業的ETF，如半導體ETF...等。 2.定期定額／逢低加碼

投資ETF不會獲利的二個原因

1.沒有耐心 2.沒有逢低加碼

2022年的時候在國泰金很高的價格很大膽的買進去，因為那年說要配出3.5元的高股息，所以就是標準的貪圖了股息賠上了價差；千萬不要看了一年的股息很高，所以進場。

如果有人說「存股就領股息就好虧了也不要賣」！千萬不要信這種話，因為錢虧了就是虧了，別想說領個10年股息就攤平，別用這樣的想法安慰自己。

1.領的本來就是應有的股息 投資其他個股或ETF同樣也能領到股息。 2.轉投其他標的可能可以減少虧損

三個投資小錦囊

1.不要為了一年的高股息投資，小心賺了股息賠了價差。

2.投資個要考驗選能力、做功課的時間較多，跌幅大於ETF，漲幅未一定贏，與其這樣不如投資ETF。

3.資金有效益問題，如果標的不OK改投資的商品，效益或許會更好！

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