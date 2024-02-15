日幣貶值讓日本欠玩外也值得投資…巴菲特還沒脫手！ 她：ETF可考慮00645、00657、00661

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

20240215編按：龍年台幣開盤上漲，台銀日圓現鈔牌告價第一盤報價「0.2123」。

現在是玩日本不如投資日本的時機嗎

受惠於日幣的貶值，這次去日本北海道玩，可以看到很多的觀光客，有來自韓國、大陸、歐美等，我都懷疑觀光客人數可能都比日本人多。

雪倫這次去日本，帶了十萬日幣加上一張雙幣信用卡；只要能刷卡消費的地方就用信用卡刷，這會有個BUG，就是很容易刷很多，不自覺促進日本經濟！

雪倫去日本的前後時間，我弟，我妹、朋友也分別去日本不同的地方，可見日本現在有多吸睛（金）。

雪倫今天慢思後想，想著與其去日本玩，不如投資它，雖然現在在高點，股價也不便宜，但至少巴菲特爺爺還沒有脫手前，應該還是有機會吧！

話說，巴爺爺真的很厲害，三年前就看好日本，大手筆投資日本五大商社，投報率翻倍，「股神」果真很神！

雪倫在想，下次是不是跟著巴爺爺動作就好了，畢竟他有專業團隊幫他研究資料，而且他又是投資大師。

雪倫抓了幾檔日股ETF的三年報酬走勢，包括美股可買的EWJ、台股可買的00645、00657、00661。

特別說明：00645是富邦日本，成分股與00657跟00661不同；而00657及00661前九大的成分股幾乎一樣，差異在佔比。雪倫沒有任何推薦之意，有興趣的雪友，可以研究一下。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00645富邦日本 00657國泰日經225 00661元大日經225 ETF 北海道 台股 巴菲特 日幣 日本

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