台股前15名ETF績效出爐…00919、00878、00900、00915皆上榜！ 她：產品本身沒有好壞
兔年台股績效15強
如果你持有的ETF在榜上，你會開心嗎，如果沒有，會沮喪嗎？
其實雪倫覺得有沒有在榜上並不重要。
就像有人買00733、0056會賠錢，有人買50反會賺錢；產品本身沒有好壞，但如果買在高價後就認賠出場（0050反除外），那麼再好的產品你也會覺得爛。
相反的，績效沒有那麼好的產品，藉由定期定額、逢低加碼，這樣簡單的方法能讓投資人獲得不錯的報酬，對他來說就是好產品。
投資真的沒有那麼難，不要想的太複雜！
台股封關了，趁年節可以想想自己適合什麼樣的投資產品，盤算能投入的資金，做好理財規劃，預留一些錢做加碼，或是趁年前盤整庫存做汰弱留強。
雪倫每年都會檢視前一年的投資績效，寫下做的好、做不好的地方，藉此期望能精進理財技巧，或許你也可以趁年節試著做看看哦！
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