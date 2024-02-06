快訊

人人都需要補充維他命D？專家：這種信念有一個非常貪婪的內幕

影／曾挺Toyz提「下個被打可能是我」 陳沂遭揮拳狠踹施暴畫面曝！

真實人生／最敢挑戰習近平的女人 胡舒立為何無懼敲打中國最危險的枝幹？

台股前15名ETF績效出爐…00919、00878、00900、00915皆上榜！ 她：產品本身沒有好壞

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

兔年台股績效15強

如果你持有的ETF在榜上，你會開心嗎，如果沒有，會沮喪嗎？

金兔年《台股原型ETF績效排行榜》Top15。資料來源：CMoney，截至2024/2/5，單位：含息報酬率%
金兔年《台股原型ETF績效排行榜》Top15。資料來源：CMoney，截至2024/2/5，單位：含息報酬率%

其實雪倫覺得有沒有在榜上並不重要。

就像有人買00733、0056會賠錢，有人買50反會賺錢；產品本身沒有好壞，但如果買在高價後就認賠出場（0050反除外），那麼再好的產品你也會覺得爛。

相反的，績效沒有那麼好的產品，藉由定期定額、逢低加碼，這樣簡單的方法能讓投資人獲得不錯的報酬，對他來說就是好產品。

投資真的沒有那麼難，不要想的太複雜！

台股封關了，趁年節可以想想自己適合什麼樣的投資產品，盤算能投入的資金，做好理財規劃，預留一些錢做加碼，或是趁年前盤整庫存做汰弱留強。

雪倫每年都會檢視前一年的投資績效，寫下做的好、做不好的地方，藉此期望能精進理財技巧，或許你也可以趁年節試著做看看哦！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00733富邦臺灣中小 00878國泰永續高股息 00894中信小資高價30 00900富邦特選高股息30 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

定期定額這兩檔賺到翻！00662領先創高、00757金龍年登上海外ETF股王

2024最新17檔刮刮樂攻略「中獎機率」公開！ 專家推薦100至2000元價位的最佳選擇

00933B與00937B將於二月除息…若擇一該選誰？ 他換算出真實的「月配金額」

目標今年領息40萬元…00878、00713、00919選了「它」！ 她：建議除息後買進

相關新聞

0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

自組月配ETF只要提高00XXX的比重，就可以在持股更分散的優勢下有更高的配息水準！

台股前15名ETF績效出爐…00919、00878、00900、00915皆上榜！ 她：產品本身沒有好壞

如果你持有的ETF在榜上，你會開心嗎，如果沒有，會沮喪嗎？

定期定額這兩檔賺到翻！00662領先創高、00757金龍年登上海外ETF股王

既然要定期定額，那在何時進場便是重要的訊號，根據過往資料統計，00757與00662都可以利用：「季線戰法」來進行買進...

00933B累積3.5個月債息首配0.23元！ 專家：僅三個月受益人數破7萬

去年10月新掛牌的00933B國泰10Y+金融債，在累積了3.5個月的債息之後，已經在2/1公布首次配息的結果。以2/1收盤市價16.97換算下來的殖利率表現，以債券ETF來說算蠻不錯的。

金兔年台股原型ETF績效Top15出爐！ 高股息、半導體進榜最多

今天台股封關，台股原型ETF金兔年績效表現不俗，從進榜檔數來看，高股息占7檔最多、科技型ETF也進榜5檔，且主要集中在半...

小孩2萬元紅包如何處理？過來人曝「直接0056」：長大給複利

農曆春節家中長輩遵循習俗會包紅包給晚輩們，而不少家長則會幫自家孩子存起來。近日有女網友發文求問，家中小孩每年可領到約2萬元紅包，之前都是存起來，不過最近想幫孩子投資，因此她好奇其他家長如何處理小孩子的紅包錢？貼文一出掀熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。