定期定額這兩檔賺到翻！00662領先創高、00757金龍年登上海外ETF股王

蘋果、亞馬遜和Meta公布財報，其中，亞馬遜、Meta釋出優於預期的展望，盤後股價雙雙大漲，Meta更是狂飆15%。而最直接受惠的肯定是美國科技指數，台股兩檔追蹤美國那斯達克100指數與FANG尖牙指數的00662與00757股價已經雙雙突破歷史高點，後者更是一舉躍上海外ETF股王寶座，面對2024年景氣回升的道路，投資人可以怎麼去參與市場行情呢？

2024景氣行情接棒

資料來源：財經Ｍ平方

隨著通膨開始回落與升息即將來到尾聲，美國經濟在2024年仍然展現出他的強韌性，顯示出全球市場期待的經濟軟著陸甚至是不著陸似乎真的有機會實現，如果要看領先指標，ISM製造業採購經理人指數，目前美國ISM在經歷連續數月在50之下，如今即將重回50以上的榮枯關鍵值，未來何時能回升到擴張期，就會是景氣面的重點。不過以FED WATCH的利率期貨指標來觀察，巿場目前已預期降息將由今年3月延後到今年5月，投資人可以利用這段拉長的停止升息區段，替未來景氣行情的回升之路找尋買點。

什麼產業引領世界是關鍵

從台股的歷史股王來看，其實就是一張世界焦點產業的演變圖，股王與大趨勢變革是息息相關的，從過去的智慧手機到伺服器再到IP矽智財，產業亮點隨著時代需求改變，但不變的是新科技總是能帶領相關企業踏上股價高點，而且總是跟美國股市拖不了關係，代表美股新科技平台經濟的FANG指數與代表科技權值的那斯達克100指數雙雙創下新高，如今伴隨AI，通膨高點滑落、升息循環進入尾聲，或許將成為引領時代潮流的新一波力量。

資料來源：TradingView

而若觀察兩檔追蹤美國科技指數的 00757 與 00662，今年以來的漲幅尤為驚人，兩者漲幅達9.24%與5.88%，相比同時期台股加權指數卻只漲了0.72%，顯示在這波科技浪潮的推升下，美國股市走勢相較台股更為強勁許多，這是因為兩指數在成分股選擇上，都集中於那些科技領域的領先企業，這使指數受益高增長性和市場熱度投射，而當該類企業受到資金青睞，促使股價表現突出，則將導致更多資金投入，大者恆大，從而推動該指數超越大盤報酬，投資人若能定期定額分配部分資金於該ETF，則能分享美國科技公司成長的財富果實。

定期定額季線戰法

資料來源：XQ

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既然要定期定額，那在何時進場便是重要的訊號，根據過往資料統計，00757與00662都可以利用：「季線戰法」來進行買進，只要從長線投資角度切入，將持有時間拉長，耐住性子等待回測季線，或是股價突破季線時買進，幾乎可以確定是不錯的高勝率買點，如今科技巨頭的財報與後市展望牽動全球科技市場神經，00662集中於那斯達克指數前一百支規模最大的非金融企業，而00757雖僅有十檔成分股，但檔檔都是破壞性創新成長型高科技龍頭股，引領美股狂飆的「絕地七騎士」，投資人可以善用季線戰法，伺機介入。

無獨有偶，法人也同樣表示，00757與00662都掌握了全球科技巨擘的向上趨勢，獲利展望與產業趨勢，兩檔ETF雖然都未配息，但是因其股息都已自動滾入淨值內再投資，多頭時有機會享有淨值增長帶來的資本利得，長期累積可望獲取超額報酬。且海外ETF也沒有複雜的稅負問題，賺到的資本利得不用繳二代健保費，也免課綜所稅，很適合長期持有為自己加薪。

原文出處：股股知識庫：台、美股市完整分析

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