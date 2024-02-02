00923除息前加碼、定期定額妥嗎？網曝優勢：成長性很高

股票投資時，標的的選擇相當關鍵，不同標的所面對的風險及報酬率不盡相同，適合的投資對象也有所差異。有網友考慮投資00923群益ESG低碳50，由於目前該標的股價穩定成長，她規劃在除息前加碼，並設定為定期定額投資，累積複利。其他人也贊同此做法，留言「這檔持股挑蠻好的，成長性挺高的」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「00923適合定期定額嗎？」她在去年中踏入股市，目前手上持有4張00923、均價15.4元，現在股價約在16.8元上下，她直呼可惜「當初掛牌只買了四張」，後續也只有放著，上季配息金額達0.56元。

該網友說，00923股價穩定成長，她好奇，「這檔下個月除息會建議趁現在除息前加碼嗎？我打算把這檔設定期定額，慢慢累積複利效果，不知道這樣的方式是可行的嗎？」

其他人則留言「可以啊，趁現在定期定額，這檔持股也挑蠻好的成長性蠻高的」、「現在規模也慢慢在變大，希望一起期待這次配息」、「已經又多收6張起來等了」、「923以成分股來看就是科技股+金融股綜合體，感覺起來也算滿不錯的啊，慢慢存沒什麼問題」、「這檔定期定額OK阿，就放著不要管給它扣」。

還有人說，「理論上可以，加上這檔以去年績效看是很不錯的，可以定期定額五年先試試」、「上季配到0.56？跟高股息差不多了吧」、「這檔我掛牌就買了，就在等除息前再買一波」、「可以，我打算在除息前一天加碼」、「這個不錯還沒被炒起來前，趕快定期定額」。