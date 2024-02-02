快訊

被爆致電民進黨遊說「綠白合」 柯文哲批滿嘴謊言下午提告

燈光愈亮愈好？台灣幼兒園怕評鑑 德國點蠟燭放鬆學習

范冰冰直播突關濾鏡 臉蛋驚現「焦黑大坑疤」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00923除息前加碼、定期定額妥嗎？網曝優勢：成長性很高

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問「00923適合定期定額嗎？」引發熱議。 聯合報系資料照片
網友詢問「00923適合定期定額嗎？」引發熱議。 聯合報系資料照片

股票投資時，標的的選擇相當關鍵，不同標的所面對的風險及報酬率不盡相同，適合的投資對象也有所差異。有網友考慮投資00923群益ESG低碳50，由於目前該標的股價穩定成長，她規劃在除息前加碼，並設定為定期定額投資，累積複利。其他人也贊同此做法，留言「這檔持股挑蠻好的，成長性挺高的」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「00923適合定期定額嗎？」她在去年中踏入股市，目前手上持有4張00923、均價15.4元，現在股價約在16.8元上下，她直呼可惜「當初掛牌只買了四張」，後續也只有放著，上季配息金額達0.56元。

該網友說，00923股價穩定成長，她好奇，「這檔下個月除息會建議趁現在除息前加碼嗎？我打算把這檔設定期定額，慢慢累積複利效果，不知道這樣的方式是可行的嗎？」

其他人則留言「可以啊，趁現在定期定額，這檔持股也挑蠻好的成長性蠻高的」、「現在規模也慢慢在變大，希望一起期待這次配息」、「已經又多收6張起來等了」、「923以成分股來看就是科技股+金融股綜合體，感覺起來也算滿不錯的啊，慢慢存沒什麼問題」、「這檔定期定額OK阿，就放著不要管給它扣」。

還有人說，「理論上可以，加上這檔以去年績效看是很不錯的，可以定期定額五年先試試」、「上季配到0.56？跟高股息差不多了吧」、「這檔我掛牌就買了，就在等除息前再買一波」、「可以，我打算在除息前一天加碼」、「這個不錯還沒被炒起來前，趕快定期定額」。

00923群益台灣ESG低碳50 Dcard 季配息 定期定額

延伸閱讀

遊日一趟花十萬！他見當地物價驚「真的有便宜？」 網曝1關鍵：光飯店就贏爆

00878配息0.4元 網曝「有賺錢關鍵」：不是左手換右手了

他00933B價差賺10％想將配置拉升…因預估配息3.5個月！網曝：現高點等崩盤

買0050還是0056或00927？網曝「挑股原則」 一票人推006208

相關新聞

00878配息0.4元 網曝「有賺錢關鍵」：不是左手換右手了

全台最多受益人的ETF國泰永續高股息（00878），31日下午公告本季預估配息金額為0.4元，換算年化配息率7.4%，更較前兩季的0.35元再加碼。PTT網友討論，「高股息ETF再次贏了，又要領年終了！」有人分析，以00878的成長率而言，已經不太需要使用收益平準金來發配息，這次的配息多以資本利得為主。

00923除息前加碼、定期定額妥嗎？網曝優勢：成長性很高

股票投資時，標的的選擇相當關鍵，不同標的所面對的風險及報酬率不盡相同，適合的投資對象也有所差異。有網友考慮投資00923群益ESG低碳50，由於目前該標的股價穩定成長，她規劃在除息前加碼，並設定為定期定額投資，累積複利。其他人也贊同此做法，留言「這檔持股挑蠻好的，成長性挺高的」。

年終想存00919又怕買貴 網勸動作快：3月這時機過後會再漲

歲末已有許多人領到年終獎金，有網友打算將年終獎金投資買股，考慮買進00919，不過他擔心目前股價約22元太高，因此不敢進場。其他人則表示，現在股價依然很便宜，等到3月除息股價勢必會再上漲，網友強調「看到綠色就買」，還有人直言，「高股息就是隨時都可買，買了忘記它」。

降息趨勢指日可待 債券 ETF 布局方式一把抓

美國聯準會（Fed）今年首場貨幣決策會議揭曉，如市場預期按兵不動，但降息循環指日可待，美債殖利率將明顯往下走，長天期債券...

近一季市值型台股 ETF 表現 這檔漲幅7.72%居冠

大盤指數在萬八大關上上下下，市值型台股ETF績效也隨之高低震盪，不過，近一季大盤指數也上漲7.33%表現不錯，統計規模5...

這檔半導體ETF估配0.32元創新高 年化配息率上看7.8%

台股目前共有中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體（00904）、兆豐台灣晶圓製造（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。