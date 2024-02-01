債券ETF等賺價差高枕無憂？00679B、00687B、00795B注意：發債計畫恐引拋售潮！

根據投信投顧公會統計，2023年債券ETF淨流入7,470億元，大勝股票ETF淨流入的3,175億元，其中三檔長天期美債受益人更是榜上有名，元大美債20受益人數居冠來到25.3萬人，近一周增加5,000人，國泰20年債ETF近一周同樣增加6,600人來到14.29萬人，中信美債20年也位居受益人榜第十名，人數突破3萬人，顯示台股投資人瘋搶債券的買氣，但2024年投資債券真的可以高枕無憂嗎？

FOMC會議與財政部發債計畫本周雙重登場

週三下午在華盛頓將舉行的為期兩天的FOMC政策會議，投資者對聯準會在 3 月降息的預期已經來到近期新低，這使得聯準會主席鮑威爾的發布會變得至關重要，尤其在PCE持續出人意料地下行，而消費者支出仍然出乎意料地強勁時，似乎都在預告著市場最想看到的「金髮女孩」正在慢慢實現，軟著陸與降息即將帶給股市、債市雙漲的美好前景，但事情真的會這麼順利嗎？其實投資人千萬不要忽略了政策與總體經濟是動態變化的。

本周美國財政部就要公布今年的發債計畫，前陣子Bloomberg就有提到今年發債的數量會是歷年來最高，根據最新數據顯示4月將會有700億美元的5年期美債將要發行（年增63％），這些債券是否會對價格造成壓力，甚至說，若發生發行債券多為長天期債券時，市場可能就要迎來一波壓力了，2/1這天將是美國財政部揭曉具體拍賣規模和債務期限，且無獨有偶這天又與美聯儲 FOMC 會議將在同一天進行，預料波動將會放大。

更多長期美債可能引發更大的債券拋售潮

資料來源：財經M平方

2023 年 8 月，除信評機構惠譽降評美債外，美國財政部季度 QRA 宣布要發行構多的長天期美債來應對財政赤字，這讓市場突然迎來一波長天期債券拋售潮，導致如上圖 10 年期美債殖利率從 4% 飆升至 5%，美股與債券價格雙雙下跌。

而在同年 11 月美國財政部為了遏制美債遭到拋售和利息支出上升（財政部也不樂見高利率帶給政府的利息支出），美國財政部宣布將從長期債券轉向短期美債來解決財政問題，這才使美債價格不再破底，10年期美債殖利率大跌，美股大漲。

綜合上述，債券的價格與殖利率不只受到降息與否影響，短期內也會受到供需法則影響，更直白說就是美國的融資需求是一個能夠影響債券、股票、外匯市場趨勢的事。如今進入 2024 年，就算是將要迎來降息的趨勢，美財政部的發債舉措還是會對市場產生壓力和動盪，一切都要指望葉倫是否有意積極介入，增加國庫卷佔比、減少附息債券發行比例外，或是做出一些口頭的表示，以此穩定債券市場的情緒。

三檔長天期台股美債ETF

資料來源：CME Group

投資人可以先抓住一個大方向，就是「債券殖利率與債券價格呈反比」，如今市場已經意識到三月降息的機率誰也拿不定主意，根據上圖停止升息與降息的比率都落在50%左右，顯然人人有機會各個沒把握，距離首次降息的時間看來得再緩緩，於未來高利率的「維持」時間應當還有一段路要走，起碼不會是一兩個月內的事情。

為此，要想看到美國公債殖利率雪崩式下降，長天期國債價格爆漲，「降息」與「發債」兩者都是投資人該關注的重點，若真如市場猜測的最糟狀況，新債結構多數為長天期債券的話，下述相關20年國債ETF價格將會承受壓力，就如上圖2023年8月一樣，價格下行，建議投資人可以先停看聽，等重要事件都落幕了再操作，真想進場也可以根據技術面分批操作，避免短時間內波動放大影響節奏。

三檔中長天期美公債ETF：TLT、IEF、VGLT

在美國貨幣政策尚未明確轉向降息之前，市場將會經歷很長一段的停止加息時間，這段時間內若沒有重大的國際事件擾動，則美國長債價格將會在低檔區間震盪，不容易有更大的跌幅出現，但若以台灣債券ETF的總費用來看，其實相對國際債券ETF費用來的高，投資人若真有意願投資債券，不彷將目光鎖定在國際債券ETF上，以下提供三檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。

TLT 主要追蹤長期（20年以上）美國國債指數，因此具有較高的利率敏感度。適合投資者在預期利率下降時，或尋求長期收益和對利率敏感度的投資者。

IEF 主要投資於7至10年期美國國債，相對於長期債券，其利率敏感度較低。適合投資者在希望保持公債資產的安全性，同時減少對利率波動的敏感性。

VGLT 相對於上述兩檔債卷，VGLT在總費用上更低廉，同時平均持有國治債在10年以上，算中長期國債混合型，能夠反映債券市場整體的表現，波動度適中。

原文出處：債券高枕無憂嗎？00679B、00687B、00795B長債注意：發債計畫恐引債券拋售潮！

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