00878配0.4元超乎預期！ 他：近三年不論漲跌年化配息率皆穩定6％上下

全台最多受益人的ETF國泰永續高股息（00878），31日下午公告本季預估配息金額為0.4元，換算年化配息率7.4%，更較前兩季的0.35元再加碼。PTT網友討論，「高股息ETF再次贏了，又要領年終了！」有人分析，以00878的成長率而言，已經不太需要使用收益平準金來發配息，這次的配息多以資本利得為主。

2024-02-01 07:38