00878配0.4元超乎預期！ 他：近三年不論漲跌年化配息率皆穩定6％上下
00878國泰永續高股息，第一季配息0.40元
2024年01月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.40元，利用公告當天的收盤價格21.63元計算，單季配息率1.85%，年化配息率7.40%。
超乎預期配發0.40元，原本知美以為這次00878又要複製貼上0.35元現金股利，沒想到國泰投信在過年前，硬是給了全台灣118萬受益人一個大驚喜，年化配息率衝上7.40%，強硬宣示自己的國民ETF地位，這次的配息金額知美非常滿意，不曉得各位持有00878的大大感覺如何呢？
00878本次配息資訊如下：
配息金額：0.40元
最後買進日：2024年02月26日
除息日：2024年02月27日
配息日：2024年03月25日
00878連續兩年績效更勝0050！
2022年市場面臨大空頭，00878一整年的含息總報酬率-9.49%，比0050一整年的含息總報酬率-20.82%更抗跌，2023年市場面臨大多頭，00878一整年的含息總報酬率+42.49%，比0050一整年的含息總報酬率+27.00%更會漲，不論面對市場空頭、多頭皆表現亮眼，加上00878一年總共配發4次現金股利，選股邏輯利用最近三年的平均年化股息殖利率篩選，最近三年不論價格大漲大跌，年化配息率穩定維持6%上下，身為全台受益人數最多ETF實至名歸。
不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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