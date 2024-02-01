00878配息0.4元 網曝「有賺錢關鍵」：不是左手換右手了

全台最多受益人的ETF國泰永續高股息（00878），31日下午公告本季預估配息金額為0.4元，換算年化配息率7.4%，更較前兩季的0.35元再加碼。PTT網友討論，「高股息ETF再次贏了，又要領年終了！」有人分析，以00878的成長率而言，已經不太需要使用收益平準金來發配息，這次的配息多以資本利得為主。

00878配息金額不斷創高，從2023年的配息紀錄來看，第一、二季皆配發0.27元，第三、四季為0.35元，再到本次的0.4元，配息穩定向上增長。平均年化配息率則穩定維持在6%以上，本次更拉高至破7%，不僅帶給投資人穩健領息的安全感，還能享受不斷加碼的小確幸。

一名網友在PTT轉貼00878配息公告，內容摘要為經理公司依113年1 月31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計 配發金額每受益權單位為新臺幣0.40元 收益分配基準日為3/5，除息交易日為2/27，收益分配發放日為3/25。

其他人則留言「配息就是免費午餐，穩定領錢的安心感」、「越配越多，讚」、「歐硬高股息仔就偷著樂吧」、「高股息酸崩潰」、「賣ai應該賺了不少」、「爽，又要領年終了」、「878前3大成分股：華碩、仁寶、聯發科，感謝幫忙抬轎」、「配這麼多，過年紅包行情」、「越配越高，太可惡了，用現金教訓他」。

對於外界質疑高股息ETF發放配息是「左手換右手」，不少人反駁，紛紛留言「878有平準金制度沒錯，但規模沒什麼成長，所以平準金佔比低」、「這右手跟我單身30多年的右手一樣粗壯」、「看啊，我的右手都變這麼大了」、「878現在的成長率不太需要平準金了啦」、「平均18.5，這右手越換越大，好舒服」、「總發行量並沒增加，這次是資本利得拿出來配」。