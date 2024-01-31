00878配息直接加碼15％…每單位0.4元！ 專家：過去四季填息平均天數僅4日

全台最多受益人的ETF國泰永續高股息（00878），今日下午公告本季預估配息金額為0.4元，換算年化配息率7.4%，更較前兩季的0.35元再加碼。118萬00878投資人嗨翻，在社團掀起熱烈討論，直呼「超驚喜」、「我愛00878」、「00878是心目中最強高股息無誤」。專家表示，本次00878配息破紀錄「複製貼上加碼15%」，換算年化配息率7.4%也創高，搶在農曆年前發給百萬投資人一個大紅包！

00878配息金額不斷創高，從2023年的配息紀錄來看：

第一、二季皆配發0.27元，第三、四季為0.35元，再到本次的0.4元，配息穩定向上增長。

平均年化配息率則穩定維持在6%以上，本次更拉高至破7%，不僅帶給投資人穩健領息的安全感，還能享受不斷加碼的小確幸。專家表示，00878不只配得好，填得更快，過去四季平均填息天數僅4天，讓配息實際進到投資人口袋，根本沒有「左手配右手」的問題！

從報酬率來看，00878也穩妥妥的打贏大盤，2022年台股大盤下殺22.4%，00878僅跌9.85%，證明自己更抗跌；2023年股市噴發，大盤上漲26.83%，00878報酬率則高達43.8%，更大幅超越大盤。

專家分析，00878屬於股息、價差並重的「核心型存股」，不像有些高股息ETF以頻繁換股、或重押單一產業來維持帳面高股息，00878在每年5、10月換股，且按照過往紀錄，每次僅替換3-4檔持股，因此00878能有效降低費用率，2022費用率僅0.5%，2023年更進一步下降至0.46%，比多數高股息ETF低，適合投資長期持有。

此外，00878布局分散，持有約65%的電子股、20%的金融股與10%的傳產，能把握產業輪動契機，也不容易受景氣週期影響。00878在去年四月突破百萬受益人，改寫ETF歷史紀錄，是全台首檔百萬受益人ETF，成為名副其實的「國民ETF」。也在同年五月規模突破2千億，是目前台灣ETF史上，規模最快達突破2千億的紀錄保持者。