00929、00939…省匯費開哪家銀行保管最划算？ 她「這招」：用股息生利息再買股每年多賺一萬

買了好幾檔的ETF，每次收到利息都要被銀行扣10元的匯費，特別是投資月配息的ETF，每個月要被扣10元，一年累積就是120元，長期下來也是一筆錢。多少還是會有點小心疼。

現在市面上有兩三百檔ETF，到底要開哪家保管銀行最方便、最划算？

以下為影音內容：

從四個面向找出哪家保管銀行 最方便

股票加上債券的ETF加起來至少300檔以上，如果投資人投資一檔ETF就要相對應的去開那家保管銀行的話，那真的是會「開不完」！

且管理起來也會很麻煩，很容易就會忘記，那錢就會變成呆錢、閒錢，那就很可惜了。

就從以下四面向整理：

定期定額 受益人數 市值規模 月配息ETF

以上就是覆蓋率最廣的ETF，看到底要開哪家保管銀行最方便。

什麼是保管銀行？

係指基於信託關係由退休基金、企業等法人機構或個人委保管銀行為受託人，代為保管資產或有價證券憑證。此種銀行並可依照信人的指示保管並處分受的資金或有價證券，類似業務多由一般銀行或其他金融機構兼營。

那為什麼0050跟0056都是元大投信發行的，為何保管銀行不能選擇元大銀行？

其實是法規有規定，發行的投信公司，它不能由同一家金控的旗下銀行當作保管銀行，主要是為例避免利益衝突所以才有這項規定。

前十大定期定額排行榜

0050、0056及00919的保管銀行都是中國信託。 百萬人氣00878的保管銀行是台新銀行，006208跟00881是第一銀行。 00713是臺灣銀行，月配息00929次富邦銀行，00692是華南銀行，00850是永豐銀行。

市值排行

選中國信託的有四檔：0050、0056、00919、00724B 華南銀行的：00679B、00751B 永豐銀行：00772B、00720B

前十大受益人數排行榜

上述沒有提到的00900市永豐銀行。

八檔月配息ETF 保管銀行表

00772B是永豐銀行。 00773B跟新一代的月配型ETF00939都是華南銀行。 00929是富邦銀行。 00934是第一銀行。 00936是兆豐銀行。

而00933B跟00937B這兩檔債券型ETF很巧的都是彰化銀行。

開哪家保管銀行最方便

拿到股息多做一個動作可以多賺一萬元！

假設投資月配息債券ETF00772B，每個月大約有3000元的債息，會匯到保管銀行永豐銀行，其實可以開立永豐銀行的數位帳戶，在30萬之內可以享有高利活存1.5％。利率跟交割戶相比可以說非常誘人，即便錢存到活存利率也才0.58％。

30萬存進去，想高利活存，那一年就可以有4500元的利息；再把這筆錢設定好去投資年利率會有5％以上的高股息ETF或是自己熟悉的標的，每月定期定額扣款一萬，一年之後就有12萬，12萬乘以5％殖利率的話大概就能有多6000元的股息。

利息4500加上6000股息這樣做一年就多了一萬的股息。

若買個月的債息不夠扣定期定額，或者是30萬本金會遞減，這樣怎麼領4500元股息？其實很簡單把定期定額改成扣3000元跟債息一樣，又或者直接將這筆錢存超過30萬，確保一定可以領到4500元的利息。

也有人認為每個月收息3000元，但投資一萬，好像倒貼幾千元的感覺，其實這是投資，若是精準計算；每個月投資3000元，那一年後就是投資3.6萬，乘上5％殖利率，大概可以多1800元股息，那原先的4500利息加上1800股息，一年也多了6300元，也僅僅是多一個小動作而已。

（以上都是推算，還是要以當下實際操作及當下的利率為主）

三個投資小錦囊

1.選擇匯款次數較多的銀行。例投資月配息ETF。一年扣12次，2年扣24次.....積少成多。 2.選擇投資ETF它們共同保管銀行最多的那一家！ 3.將股息設定自動投資。投資量減少人為因素，會較輕鬆。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。