00929、00919、00878逢高「獲利了結」是聰明操作還是蠢？ 專家提這方法能兩全

2023年台股大事件就是 AI 股帶動一票高股息ETF大漲...

00878高點出現在7/28高點22.45元，但如果沒有在高點落袋，就會隨著AI股大跌回檔，10/31 到低點19.5%，跌幅13.14％。如果在高點獲利落袋，差不多等於提早賺到一兩年的配息。

但你換個角度想，同樣是高檔獲利落袋，或許有機會閃到...

00929在9月中的7%回檔，但獲利落袋後12月又再度創19.7元新高。如果獲利落袋是聰明操作，同樣的動作過陣子再看卻是賣在半山腰。

甚至你再多看一檔00919，年初從16.53一路漲到年底22.26，9月創新高、12月又創新高，逢高賣出事後看根本是白忙一場，不如從頭就抱牢00919還省了交易稅跟手續費。

高股息 ETF 換股或高檔獲利落袋，是正確的操作嗎？或是要一路抱到底才對呢？這可以從幾個角度來看。

確認原則：累積部位或賺波段價差

如果是想累積部位，以累積股息為主的投資人，那原則應該是長期只進不出，不需要特別考慮賣出。當成份股衝高，殖利率就會下跌，基金經理人也會調節持股，資本利得會變成股息給你。所以不用特別擔心成分股漲高回檔影響績效，篩選機制與基金經理人自然會處理。反而原本想領股息的，卻為了賺價差而賣出，隨意變動投資策略，才是犯了大忌。

若是覺得累積部位賺股息太慢，想做波段的投資人。玩股網執行長楚狂人分享，可以參考「微笑曲線」：看到股價創新高，就分批停利出場，就不用擔心部位抱上抱下，但要記得持續投入，不能停止扣款，策略簡單說，就是持續買進加上停利機制。

關鍵不在高點，而是資金規模

與其說問題是高點到了要不要逢高獲利落袋，問題的關鍵應該在資金規模大小，就會有不同的判斷方式。

以投資高股息 ETF 來說，本金不多的小資族適合持續買進不要賣，沒那麼神可以每次都買低賣高。持續買進不賣還有兩個好處，第一個是累積部位張數，當強迫儲蓄也好，第二個是小資族本金小，花時間去拼主動收入的效益比較大，投資的事先交給基金經理人就好。

但如果是資金比較充裕的退休族，去年如果賺到一波的話，反而可以考慮分批出場。如果全部都壓在同一檔ETF，出什麼意外的話，就沒有退路了。倒不如先取回本金，再把一部份錢轉移到債券類型的避險配息ETF。本金大就不要只買股票ETF而已，利用多策略投資的配置，才能賺得更穩健安心。

但還是要提醒你，去年高股息 ETF 頻頻創高，還是因為遇到題材帶動行情，AI 去年漲完了，從配息回推也算不上高殖利率了，成分股就容易被篩選機制剔除，所以今年會不會高息ETF再飆一大段？機率真的不高，別預設每年都有三成獲利，高股息過去多年都是5、6%獲利，沒道理突然從去年開始就變成每年賺三成。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息 ETF 存成飆股逢高出場，是聰明操作，還是自作聰明？