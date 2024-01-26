0050小資版的00922成立以來報酬打敗大盤！ 他：內扣費用最低

老中青3代市值型ETF大PK：0050、00692、00922

大家好我是小弱肌，上一次小弱肌寫了一篇文章高股息老中青3代的ETF來PK，這一次小弱肌一樣挑選了市值型中的老中青3代ETF來做比較喔。

大家都知道0050有一個問題是台積電的佔比過重，已經達到將近5成，不過其實台積電卻只佔加權指數的3成左右，而因為00922有加入個股權重上限30％的限制，這也有可能是00922在與大盤的相關係數中更勝於0050的原因，另外各企業的低碳轉型已逐漸成為未來的方向，00922更是有納入低碳轉型的分數，也因為00922是去年新推出的ETF，目前股價約16元而已，價格更好入手，因此它還有個封號叫「小資進化版的0050」，接著 我們就分別來看看這三檔ETF的資料吧。

市值型ETF怎麽選

績效：投資商品最重要的當然是績效，所以可以來比較各市值型ETF的長期總報酬率。 總成本費用：市值型ETF是長期投資商品，因此經理費等內扣費用也很重要，高昂的內扣費用長期下來也會吞食掉不少的報酬。 與大盤相關性：目前台積電佔大盤就是30%左右，像00922持股台積電也是30%左右，所以00922與大盤的相關係數也高達0.99！ 指數規則的未來性：像是MSCI台灣領袖50指數是以大市值、獲利穩定做為首要出發，再以低碳轉型能力權重來進行微調。

00922選股邏輯

排除掉

MSCI低碳轉型分數最後20％ ESG評級為B以下 近四季Eps為負 爭議性武器

特色

00922集結大市值+低碳轉型領先的50檔台股領袖企業，碳排量較傳統台股市值型指數減少20%，更符合永續趨勢。而且00922的經理費為0.2%，更只有傳統台股市值型ETF的6折左右，對長期投資人，累積複利效果，會有很大的幫助。

老實說這三檔都是很不錯的選擇，隨著台灣逐漸朝向減碳的方向前進中，每個產業的遊戲規則也開始出現轉變，各大企業開始朝著減碳這個方向來實施，因此新加入的00922也加上了低碳轉型的分數進行微調，不失為一個較有未來性的參考方向喔！

不過要提醒大家新上市的ETF還是要持續地觀察，有配息的股票也要考慮是否能填息的問題。

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