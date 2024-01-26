00878最好的搭配是00713！ 若債券ETF則由它勝出…能創造低風險高報酬？

【文．玩股小博士】

00878就是穩定領股息，但因為AI行情而拉抬績效，冷靜思考，拉掉AI行情之後，其實最適合的搭配的商品也就呼之欲出...

國泰永續高股息(00878) 股權分散

2024年的00878熱度不減，目前總股東人數衝到118萬人。目前散戶持股比例是32.83%，這個設定是持有15張以下的投資人，總共有103.4萬人，百萬大軍等級的以個股來說，必須要中鋼、台積電才有這麼多股東啊！換句話來說，00878已經逐漸成為散戶的日常。至於大戶持股，我設定是600張以上的大戶，這比例是8.98%，總股東人數為271人，少了非常多，所以網友常常說買進幾百、幾千張00878，事實勝於雄辯啊，實際上真的能買到這麼多張的人很少啦。假設散戶最後都買到15張來計算，差不多要投入30多萬，實際上也不少錢喔，所以這次要探討的主題是，在不賣00878的情況下，要怎麼搭配其他投資商品降低風險並增加收益，接下來會以30萬作為一個基準搭配不同工具。

國泰永續高股息(00878) 成份股

首先還是要關心最新持股比重，00878在2023年年底最大持股比重依舊是電腦及週邊設備業，也就是大家說的AI產業，但目前持股比重已經從最高峰四成降低到32.47%，除了調整部位加碼半導體及統一之外，AI族群下跌也是一個因子。至於第二大的則是金融保險業佔比兩成，第三及第四分別為半導體業及電子通路業合計約兩成。整體來看，00878不再是AI股為主，分成AI、金融、半導體三大類別，所以要搭配投資的商品，就要低度相關，那麼怎麼開始找？我們一樣從最多人買的商品來組合，接下來分成股票ETF、債券ETF、個股三種模式。

搭配股票ETF

台股ETF受益人數排行

從上面前十大股票ETF來看，毫無懸念，00713是唯一能搭配的，其餘成分股跟00878都有高度重疊性。

元大台灣高息低波(00713) 成份股

從成分股來看，買最多就是電信三雄的台灣大及遠傳，至於持股最大比重的則是國內食品龍頭統一，這確實跟其他熱門ETF出現很大的差異，當大家都拼電子股或金融股，結果00713卻在玩抗跌冷門股，真的是跟00878不一樣，有機會形成投資產業互補。

搭配債券ETF

台股ETF基金規模排行

要買債券ETF，就要注意，所以我把台股前十大規模ETF拉出來，再扣掉股票指數類型不看，第一大的就是元大美債20年，顧名思義，就是持有美國20年期以上的政府公債。其餘的包含公司債、投資級公司債、金融債，這些就比較偏向股票類型，通常會跟股市高度連動，因為發行單位不同，這些公司債是由公司自己發行，所以發行公司的股價、獲利都會影響債券價格，這樣就這樣就沒辦法分散了，所以看下來，首先搭配當然是元大美債20年，而且美國政府不會倒，如果倒閉了就等同世界末日，你也不用做什麼投資佈局了。

搭配個股

再來是搭配個股，上面是證交所最新統計出來的定期定額熱門個股，第一名依舊是台積電，其他都是金融股為主，還有搭配中華電及台泥，第一輪要扣掉台積電、台泥，原因是半導體就是看台積電，至於台泥則是景氣類股，狀況仍不明，中華電則是抗跌防禦股，雖然獲利衰退，但崩盤卻很強。

再來是金融股，扣掉00878相同持股後，剩下玉山金、合庫金、台新金，台新金具有壽險成分股，其實00878也買不少，再來是玉山金以消費金融為主，同樣予以踢除，所以最後出線的是合庫金，正好也是穩健型的官股。

但如果硬要在合庫金、中華電選一檔，那麼中華電抗跌性還是比較好一點，反正股市震盪還有資本利得就交給00878去拼。

三種商品搭配回測

經過初步決選後，股市ETF以00713作為搭配，債券ETF則由元大美債20年脫穎而出，至於個股考量抗跌風險後，體質最好的還是中華電，接下來是決賽PK，我們分成三種時間點來對照，疫情前2019年至今、2022年-2023年、近一年走勢。

疫情前2019年至今：經歷近五年多空

個股比較

從疫情前的2019年起算至今，用五年時間來回測，大盤上漲80.98%，唯一跟上漲幅的是00713繳出74.57%的成績，而債券下跌23.01%很合理，畢竟股債就是相反走勢，而且這也是防禦性配置，領股息才是重點。接著要補充的是，00878情況比較特殊，那是在2020年才推出，所以時間點起算比較慢，但2020年可是史上最大QE潮，照理說也要漲不少吧？回過頭來說，00878本來就是領高股息為主，並不是什麼飆股題材型，累積漲幅41.25%也算很不錯了，因為ETF賺到錢或領股息都發給大家了，上漲動能自然比較弱。整體來看，00878追不上台積電拉抬的大盤，但00713漲幅接近大盤，以五年時間點來看，由00713勝出。

2022年-2023年：經歷股債雙殺

個股比較

這段時間通膨惡化導致暴力升息，出現股債雙殺也是史上未見，所以加權指數在這兩年下跌1.58%，其實已經相對抗跌，不過那是因為AI概念股提前拉抬大盤，否則現在的大盤可能還在潛水吧。00878在這段時間內的漲幅是13.72%，原因當然也是AI拉抬績效，順勢超越大盤，但如果要搭配另外一個商品，當然優於00878績效是最好，不然也不要下殺吧，結果跳出來的是00713，所以盤整出飆股，其實00713都買進一堆冷門股，現在最大持股還是統一，這也跟00878形成互補，所以在股債雙殺的下殺中回測，勝者是00713，兩者搭配的平均績效是15%，這當然比只買00878的投資績效更優。

近一年走勢：經歷AI行情

個股比較

再來是近一年走勢回測，2023年也是台股AI元年，從上半年行情總在絕望中誕生，在六月的半信半疑中成長，又到了第三季出現憧憬追隨中成熟，最後在第四季的希望熱絡中毀。00878繳出29.43%的漲幅，加權指數則是上漲19.71%，在AI資金湧入之下，輕鬆贏過台積電及大盤，所以這時候應該就要找一個不輸大盤就好的工具，畢竟AI行情總有可能消失，就如同2020年200元台積電衝到2022年688元對吧？結果仔細一看，00713竟然又是一支獨秀，不只是上漲而已，居然還贏過00878，繳出32.45%的表現，不過這邊要稍微說一下，00713經過換股後，成分股又持續上漲，而AI行情拉回導致00878下跌，00713又不斷成長中，績效形成黃金交叉，看來操盤手投資冷門股真的是有一套喔。

最後給個結論，買00878就是穩定領股息，成分股也穩健獲利為主，但因為AI行情而拉抬績效，這也不是常態啦，所以冷靜來思考，拉掉AI行情之後，其實最適合的搭配的商品也就呼之欲出，就是00713，不管是短、中、長期回測或者有無疫情的對比，00713的績效都是坐二望一，加上00713也主打高股息，如果跟00878搭配起來，也是冷門股＋熱門股的組合，產業也相當多元而分散，根據這樣的回測數據顯示，自然能呈現1+1>2的效果。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：百萬散戶買00878卻沒大戶撐腰！搭配股債ETF如何創造低風險高報酬？