買00882都賺錢！ 不敗教主分享「兩個指標」：低點時有人恐慌但更多人貪婪

大家都說陸股難做，奇怪啦，我的00882都賺錢啊！我主要看兩個指標：

第一「成交量」：可以看出人性，大跌爆大量時表示有在恐慌賣出，但是你仔細想一想，有人賣出也要有人買進才會成交吧！所以也是有貪婪的買盤在進場。 第二「酸民指標」：只要00882下跌，就一定會有人過來酸，跌得越多就越多人酸，這當然是指標啊，你哪時候看過酸民賺錢？根本就妥妥的反指標，所以只要越多人酸，我就覺得時機到了，閉著眼睛買就對了！ 最後「資金」：只要大跌爆大量，酸民出沒，我就開啟買進模式。我不是神仙，無法預測最低點，但是爆大量、酸民出現時，已經是相對低點了。我最簡單就是每天買，這一波我就每天買50張啊！我下次應該每天買100張。

高股息ETF的重點是「買便宜」，只要指標出現我就會進場，每天買進來平均持有成本，等到反彈我就賺錢了！00882是高股息ETF，不會倒閉變壁紙，只要我買得夠便宜，就算領股利也划算啊，往年一年都配1元以上，10元以下的價位真的是佛心。

不過大陸的經濟還是有不確定性，所以陸股我早就都做短線了，我還有買00753L跟00650L，賺得更快。只要賺夠了我就會獲利了結，然後耐心等下跌，等到酸民出沒我就會進場。

這些酸民，我其實挺感謝您們的，都在幫我賺錢！我知道你們忍不住的啦，看到大跌一定會過來酸我的，又是我賺錢的時機了，衷心感謝！

下次請你們學聰明一點，要酸我可以，你要不要先買一些00882再來酸，免得酸完之後又只能看著我賺錢！

要酸之前記得先買00882，我是為了你們好喔！

要酸我沒關係，我絕對是罵不還口。你們酸得越重我就賺越多，感謝再感謝。

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