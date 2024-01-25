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00882回神大漲5％…喊每天買直到賺錢真可行？ 專家「比較才有傷害」：人家虧損賠得起

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

本多終勝

00882（中信中國高股息ETF）今天因中國人行宣布降準放水4.4兆，存款準備金率下調2碼的消息激勵，大漲接近5％。

最近看到有投資達人說要每天加碼00882（中信中國高股息），買到賺錢為止，我相信他做得到，就算最終虧損也一定賠得起，但對於向他學習或仿效他投資方式的投資人能否達到共同目標，那又是另外一回事了。

對比VOO、0050同期還有正報酬31%、10％的表現，00882從上市至今總報酬率為-22％。

這對於有龐大資產或豐厚收入的投資人來說，00882的資產佔比可能不高，影響有限，然而對一般散戶來說，如果投資00882的部位達到20％甚至更多，那相當於這三年來這筆投資對整體部位帶來的損失是-4.4％，如果整體投資部位是500萬元，那這筆投資相當於賠了22萬元。

乍看還好，但同樣的錢拿去投資VOO，反而是倒賺31萬，投資0050則是賺進10萬元，同樣的牛市，迎來的卻是完全相反的結局。

除了有比較有傷害之外，對於一般投資人來說，賠了22萬元相當於好幾個月的薪水蒸發，怎麼可能會不痛呢？

這裡值得思考的是，如果你學習的對象，他示範給你或教導你的是「本多終勝」這樣的策略，當你要仿效他的時候，你該思考的不是這個策略本身的有效性或邏輯性，而是你跟他是否具有相同的經濟條件，若你跟他差異懸殊，面臨的生活負荷與心理壓力大相逕庭，那你又如何能夠成功複製他的策略呢？

策略是一回事，別忘了投資的主體是「人」，不同的人就算操作同一套策略，結果也可能大不相同，如果你真的要向投資達人學習，請記得先分析自己與對方的條件差異，特別是「經濟條件」，這項差異會讓很多事情變得非常不一樣。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 ETF VOO 0050元大台灣50 報酬率 薪水

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