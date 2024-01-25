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0056盤中「填息成功」…僅花費7個交易日！ 0.7元股息投資人入口袋

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

0056 7個交易日填息 連續填息紀錄進入14年

元大高股息（0056）1月17日除息0.7元，於1月25日僅7個交易日填息，連續填息紀錄進入第14年，持續將高股息成果穩定分享予投資人。本次第一階段收益分配公告至除息當日，參與除息前買進或除息後加碼的買盤踴躍，改寫0056史上第三、第四大單日淨申購金額紀錄，投資人數並突破百萬大關。

據0056每日申購買回清單，1月3日至1月17日累積淨申購144億元，其中16日、17日分別獲39.4億、41.9億淨申購，改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄；至19日當周，投資人數週增30,194人為歷年第五高，並同步突破百萬大關至102.9萬。

0056於2023年創下含息總報酬58.0%（各期間報酬率如下表）為2009年以來表現最佳年度，2023年改為季配後，全年平均13個交易日完成填息，年底成分股調整時實現資本利得充沛，挹注帳上可分配金額，至24日帳上包含股息收入的可分配收益為4.73元，已實現及未實現資本利得為6.59元，除合計金額為高股息ETF前段班，未來淨值若跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。2024年首次配息僅7個交易日填息，連續填息年數進入第14年，續創高股息ETF新紀錄。

元大投信指出，2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵，晶圓代工龍頭公布第一季毛利率財測大幅優於市場預期，半導體產業景氣持續復甦，0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，現階段持有AI、半導體產業個股比重約49%，成分股具高度獲利成長潛力，有助0056於股息收益之外，未來持續累積並實現資本利得之機會。

0056元大高股息 季配息 ETF

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