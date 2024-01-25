現在錯過AI才BI…00935玩價差或修正後布局波段皆可！ 專家：上半年成主流機率高

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

鎖定AI題材的4檔ETF

最近AI指標股Nvidia、AMD雙雙創新高，這是AI題材再次重回主流的跡象。

現在慢慢看不到「AI變BI」了，甚至有「錯過AI才BI」的說法逐漸浮現。

股民是誠實的，像我最近就收到不少朋友來訊：「XXX上看多少？」、「XXX還會噴嗎？」

坦白說，科技產業的變化真的非常大，如果不是業內人士，或具備可靠資訊來源，看新聞操作常常都是吃虧收場。

不過科技股的爆發力就擺在那裏，任誰都不樂見花了大把時間盯盤選股，換來的下場是錢沒賺到，可能還會養出三高。

投資是為了享受更好的生活，而不是徒增煩惱。所以我認為參與AI題材最佳做法無疑是買科技型ETF，省時又高效。

另外我建議真的要買科技ETF，配息殖利率什麼的就放一邊吧。股息跟價差從來都是不能兼具的，科技股為了維持競爭力必須得大量資本投入，按理是不太會有高配息，它們創造的價差就是最好的配息。

目前以規模跟編制規則來看，00662、00830、00891、00935是我認為跟AI關聯度最高的4檔科技類ETF，也是最有機會衝出價差的類型。

00662跟00830標的在美國，前者追蹤那斯達克，後者追蹤費城半導體，都是最具代表性的指數；國內部分，00891聚焦半導體，00935則是鎖定新科技。

當中00935因為掛牌不滿一年，一般股民比較陌生。我認為這檔ETF值得關注的理由是，它是少數將「研發費用佔比」納入編制規則的商品。

這點非常重要，因為科技股最該重視的就是研發創新，唯有在技術上取得領先，才有可能進一步引領市值走高。

最近是美國科技股財報高峰，7巨頭（微軟、蘋果、GOOGLE、亞馬遜、NVIDIA、特斯拉、META）普遍認為公布財報將優於預期，上半年AI題材持續攻佔主流的機率非常高。而台灣位居全球半導體的關鍵地位，當然同樣受惠。

這類商品要短期做價差，還是拉回後布局波段，其實都是今年可以挪用部分資金嘗試的操作，也比較適合對於波動容忍度較高的投資人。

尤其目前不少人認為接下來台股上萬8、甚至2萬的機率非常高，這麼一來這類商品跑出來的績效通常就是第一梯隊。

看到這裡，聰明的你也許好奇了，如果預期接下來一波修正回到萬2，它們的表現仍會是「第一梯隊」嗎？

我這裡負責任地告訴你：

...
...
...

「廢話！當然不可能」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00935野村臺灣新科技50 00891中信關鍵半導體 00830國泰費城半導體 00662富邦NASDAQ-100基金 AI 半導體 價差 科技股

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