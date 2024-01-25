00929、00919、00878…去年績效狠甩0050！ 若拉長看十年報酬「現出原形」

在 AI 伺服器的強勁需求下，資通訊產品出口金額再度創下歷史新高，首度突破100億美元，隨出口動能轉佳，台灣景氣燈號也回升至黃藍燈，今年景氣可望逐漸好轉，回到代表「穩定」的綠燈，與此同時台股也有五檔ETF受益人突破五十萬人，顯見ETF在台股投資人心中的重要地位，然而在景氣回升的環境中，究竟該投資市值型ETF還是高股息ETF呢？

五檔受益人破50萬ETF

根據上週19日最新公布的集保戶股權分散統計資料，總共有五檔ETF受益人數超越50萬人，從下表可以看到，大多為高股息ETF，顯見台股投資人對追求現金流與高殖利率的意向，不過也是因為前五大受益人ETF中唯獨一檔市值型ETF入列，則顯其特殊的重要地位。

高股息ETF不一定高報酬

資料來源：TrandingView

近期許多高股息ETF主打收益平準金與成長型，甚至動不動配息都是7%、8%起跳，而觀察2023年以來報酬，上圖幾檔高股息ETF更是狠甩0050市值型ETF，包含0056、00878、00919、00929，剛掛牌半年左右的00929報酬率都來到21.38%，打敗行走江湖數十年的老大哥，難道高股息已經成為可以配出高息還能擁有高報酬替代市值型ETF的存在了嗎？其實不然。

投資人要了解，2023年對於市場來說是神奇的一年，全球股市硬是在經濟衰退與高利率的雙重陰霾中，靠著AI神來一筆的助攻與聯準會神奇的軟著陸路徑下，走出了相當精彩的漲幅，這其中也包含許多具有足夠大規模和市佔率的公司，照理說這些大企業的高速擴張時期已經過去，不再需要大規模的資本投入，因此，這些公司可以將獲得的利潤盡可能與股東分享，也造成擁有這些大企業股票的高股息ETF可以配出高股息。

2023年AI橫空出世，帶動成熟電子產業獲利大增，相關公司的獲利動能明顯成長，導致這些公司從低成長股轉變為高成長股，歪打正著的使高股息ETF變成了高成長ETF。

長期來看市值型ETF報酬率勝高股息

資料來源：TrandingView

而時序來到2024年，這些企業股價已經漲多，回推2023年獲利卻並沒有投資人想像的好，可想而知在今年的殖利率上要接續配出年殖利率達到7%、8%以上並沒有這麼容易，更別說支撐高股息股價成長的各大成分股，今年是否還能起舞拿出更好的績效，這都是值得投資人思考的，究竟投資高股息ETF的策略與目的是什麼。追求成長就該尋找市值型，現金流就找高股息，畢竟魚與熊掌不可兼得。

觀察上圖即可看出，若是想追求穩定成長的ETF，受過時間淬鍊的市值型ETF才能在多空循環中穩穩走出上升走勢，將觀察期拉長到五年以上來看，就可以發現上述五檔ETF中，先不討論掛牌時間短的00929與00919，其餘老牌高股息通通現出原形，漲幅完全追不上0050的報酬率，要知道2024年若沒有意外即將進入景氣復甦的時間點，許多產業都從去庫存的循環中進入補庫存的時間點，屆時台灣加權指數很有可能會被推向更高的位置，若想輕鬆搭上景氣回升的高速列車，投資市值型ETF將是更好的選擇。

4 檔美股市值型ETF

而在0050之外，上周美國三大指數創新高的驚奇之旅，已經將估值拉回去年 7 月的高點，許多投資人也在問美股是不是到頂了，但花旗集團 (Citigroup Inc.) 的Scott Chronert表示，仔細觀察就會發現，市場並不像看起來那麼昂貴。

蘋果、微軟、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms公司和特斯拉的收益推動市場的復甦。這其實代表著過去一年的漲幅大致上來自於科技巨頭的飆升，而若將標準普爾 500 指數剔除一些巨大的權值股後，其實得出的預期本益比約為 16 倍，比基準的標準估值還要折價 17%，等於是在告訴市場，其實許多美國中小企業個股都還沒有漲幅。而隨著人工智慧將繼續成為今年推動全球科技股的關鍵主題，我認為維持對半導體和軟體產業的看好會是很好的想像，同時記憶體和人工智慧邊緣運算領域的機會也是投資人可以多多著墨的方向。

以下整理了3檔市值型美股 ETF 推薦給大家，這4檔ETF都具有一定的規模與知名度，非常適合投資入門，且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性，投資人可以從中做功課後，挑選合適的美股ETF做投資：

享有美國500大公司的成長與配息 VOO

VOO追蹤的指數是美國500大公司S&P500指數，因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。

投資美股500大公司的第二選擇 SPY

SPY追蹤的指數也是美國500大公司S&P500指數，與VOO做比較，兩者的持股與報酬率差不多，比較有差異的是SPY的流動性較好，SPY的內扣費用也較VOO高一些。

投資美股科技產業 QQQ

QQQ追蹤的指數是代表美國科技指數的那斯達克100指數，屬於特定產業類型的ETF，跟那斯達克雖不完全相同，但可想見是跟科技股比較有關連，前9大成份股都是所謂的科技平台巨頭。

原文出處：5 檔高股息ETF 受益人破50萬： 高股息真的高成長嗎？市值型ETF回歸！3檔美股ETF不能錯過

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