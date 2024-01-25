投資ETF先看淨值別買「貴」了！ 他：大幅折溢價都要注意別瘋搶

買進ETF前，先看一下有沒有溢價的情況，不要買高了啊！

近期身邊的人常常問我某某ETF，能不能買；我看大家都說最近除息前買就可以領到9%的年化殖利率誒；比定存還要高，我能不能買？

要買進ETF前，水男孩建議可以看一下該ETF折溢價狀況。

ETF價格可以分成「凈值」與「市價」

一：折價

市場上的投資人，只想用低於市價的價格買進

二：溢價

市場上的投資人願意用高於市價的價格買進

當發生折溢價產生可能原因是市場供需失衡或產生流動性問題；當一檔ETF折溢價幅度過高時候要特別注意。

不要買太高，以免當冤大頭，另外折價的時候也要進一步研究原因，有可能ETF有下市的風險啊！

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