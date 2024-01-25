投資ETF先看淨值別買「貴」了！ 他：大幅折溢價都要注意別瘋搶
近期身邊的人常常問我某某ETF，能不能買；我看大家都說最近除息前買就可以領到9%的年化殖利率誒；比定存還要高，我能不能買？
要買進ETF前，水男孩建議可以看一下該ETF折溢價狀況。
ETF價格可以分成「凈值」與「市價」
1.淨值：想像成這一籃子雞蛋加總的真實價格
2.市價：這一籃子雞蛋去市場買賣的價格
一：折價
市場上的投資人，只想用低於市價的價格買進
二：溢價
市場上的投資人願意用高於市價的價格買進
當發生折溢價產生可能原因是市場供需失衡或產生流動性問題；當一檔ETF折溢價幅度過高時候要特別注意。
不要買太高，以免當冤大頭，另外折價的時候也要進一步研究原因，有可能ETF有下市的風險啊！
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