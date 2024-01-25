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他買美債正2虧損！網曝「這件事」做錯了：加碼等1時間點會漲
投資前必須做足功課，事先分析是否可承擔所面臨的風險再投資最佳。有網友聽信網上推薦文章，在上月買進國泰20年美債正2（00688L），想不到股價卻一路從10元以上下跌至8元。網友直言「債券是資產配置」，應該股債搭配，不該All In債券，建議他再買進攤平成本，等到降息股價就會再上漲。
一名網友在PTT發文表示，他在PTT上看到一篇文章推薦買進國泰20年美債正2（00688L），並直指「打算長期抱著到降息後，除非突然要升息，不然不停損」，還有人說「美債正二最後上車機會」，因此他也在上月買進上車，當時股價10元以上，想不到如今已下跌至8元，他崩潰問「該怎麼辦？攤平、全部賣掉轉00687B，還有配息等降息、一鍵停損？」
其他人則留言「債券就是資產配置，在那邊自以為聰明」、「抱不住正二換成正一啊，還有息領」、「再跌也跌不到哪」、「誰讓你不專心選股做股票」、「購入動機是想拚短期價差，那就該停損，如果是真的想要做資產配置，那就留著不管他」、「會怕就賣，不會怕就攤，人生很簡單」、「放長來看10塊8塊都是低檔，大家是股債配置，沒人叫你歐印」、「就說買股票都好了，債券明明就價差偏要騙自己賺息」。
還有人留言「再買一張攤平啊」、「我今天又攤了00680L，慢慢買」、「就等就好了」、「我只能說，這個月就透露3月降息可能性的話，說不定還有機會」、「怎麼沒跑啊，一點判斷力都沒有」、「真的不懂不把債券作為資產配置，跑去買美債正二的在想什麼」、「放久等降息就漲回來了」、「10%受不了真的別短期進出了」、「留著，今年降息」、「擺很久應該還是會賺」。
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